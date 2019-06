GIANLUCA VACCHI CHI È – Gianluca Vacchi è conosciuto come un ricco imprenditore italiano, nello specifico come un fenomeno del web. Il suo account Instagram può contare su oltre 12 milioni di follower e i suoi post sono sempre accompagnati dall’hashtag #gvlifestyle.

Scatti che lo ritraggono spesso in locali alla moda, sugli yatch, party con i vip, tra macchine di lusso e aerei privati. Gianluca Vacchi è una celebrity pur non avendo fatto niente per meritarsi quest’etichetta: non è un attore, non è un cantante; semplicemente, un uomo che ha saputo sfruttare il potenziale del web.

Gianluca Vacchi chi è | La biografia

Il suo nome ha ottenuto smalto grazie a un “balletto” che seguiva il ritmo della canzone “Menea Tu Chapa” e vedeva Vacchi esibirsi con tanto di twerking e tuffi acrobatici in compagnia della fidanzata Giorgia Gabriele (ex di Davide Lippi).

Ma chi è quest’uomo? L’erede dell’Ima, tanto per cominciare. La multinazionale leader mondiale del packaging è stata fondata negli anni ’60 dal padre di Vacchi e Gianluca possiede il 30% delle azioni della società,

Nato nel 1967 a Bologna, l’imprenditore ha una laurea in Economia e Commercio e, nonostante sia nel Cda dell’azienda, colui che l’amministra è suo cugino (Alberto Vacchi).

Tra i suoi ultimi video esilaranti è impossibile non menzionare quello che ha mandato i social in delirio. Il ricco imprenditore ha pubblicato una clip su Instagram che lo vede protagonista di una bizzarra performance, ballando sulle note sensuali di una canzone per poi salire sul segway. Il video ha collezionato oltre 3 milioni di like in pochissime ore.

Gianluca Vacchi chi è | All Together Now | Michelle Hunziker

Gianluca Vacchi sarà ospite della quarta puntata di All Together Now, il programma musicale in onda su Canale 5 e condotto da Michelle Hunziker. Ed è proprio con la padrona di casa che Vacchi ha realizzato un bizzarro balletto sulle scale di Piazza di Spagna. “Mi sono trovata a ballare in piazza di Spagna con una persona di una simpatia inenarrabile. Il problema è che è più bravo di me”, ha scherzato la conduttrice sui social.