Figlio Gianni Morandi – “Da adolescente sono stato da uno psicologo per un paio di anni, ero in confusione”. Forse non tutti sanno che Gianni Morandi ha un figlio 22enne che fa il rapper, il suo nome d’arte è Tredici Pietro ma all’anagrafe è Pietro Morandi.

In un’intervista a “Vanity Fair” si è lasciato andare a un lungo sfogo: “Ho sempre vissuto la dimensione musicale di mio padre come qualcosa da cui discostarmi. Essere figlio d’arte porta più vantaggi che problemi non sono una vittima, ma la continua presenza del padre nella tua vita, emotivamente, è un peso”.

Il 22enne bolognese non nasconde di sentire l’esigenza di tornare in terapia: “Avevo trovato qualche certezza. Dovrei tornarci. Molti figli di…scappano dai padri ingombranti, vivono con la voglia di sconfiggerli, io invece con il mio ci ho fatto i conti”.

Il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan, sua seconda moglie, racconta anche qualche altro dettaglio che aiuta meglio a capire la sua personalità: “Vivo con i miei in una villa ma non voglio soldi. Per il primo video ho speso 200 euro di tasca mia. Divido una Fiat con mia madre e non voglio regali. Così riesco a stare in pace con me stesso”.

E sulla scelta di intraprendere una carriera musicale tra rap e Youtube rivela: “Da ragazzino non gli ho mai parlato della mia passione per il web, perché mi disincentivava, poi ha ascoltato un mio pezzo e ha detto che era bello e ora tiene il conto delle visualizzazioni si Youtube”.

È previsto proprio per domani l’uscita di “Assurdo”, il suo album rap di debutto composto da 7 tracce inedite. In passato Pietro Morandi aveva raggiunto un grande successo, con più di 3,5 milioni di visualizzazioni su Youtube, per il suo pezzo “Pizza e Fichi”.

