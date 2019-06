Federica Pellegrini capelli – Federica Pellegrini ha sfoggiato un look inedito sul suo profilo Instagram che ha diviso i fan. La campionessa olimpica di nuoto si è immortalata in un selfie in primo piano dove è risaltato il suo nuovo colore di capelli: fucsia.

Accanto alla foto, che ha raggiunto oltre 40mila mi piace, non sono mancati commenti molto duri da parte di followers e haters in merito a questa scelta. “Sembri la bambola assassina!”, “Troppo cloro in piscina?”, “Ti è caduta la vernice in testa?”, “Effetto Head and Shoulders?”, si legge tra i vari.

Non sono mancate però anche parole di apprezzamento come quelle della cantante Bianca Aztei che ha scritto “Adoro” con un cuoricino. Tutto fa propendere che “il colpo di testa” della nuotatrice veneta non sia solo una goliardata.

Pare proprio che questo sarà il suo look estivo dato che, da qualche giorno, la 31enne stile liberista aveva postato una foto con le “prove” della nuova acconciatura. Nel frattempo la “Divina” ha svelato alcuni dettagli sulla sua prossima partecipazione ai Mondiali di nuoto in Corea del Sud in programma dal 21 al 28 luglio.

“Non so se farò i 200 stile libero e mi testerò in questo senso. Sono tornata ad allenarmi a pieno regime solo da gennaio di quest’anno su questa distanza e non voglio presentarmi alla rassegna iridata non essendo pronta come dico io”.

