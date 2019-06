DENIS DOSIO POMERIGGIO 5 OGGI – Per il pomeriggio del 6 giugno, Barbara D’Urso ripropone Denis Dosio come ospite di Pomeriggio Cinque.

Dopo aver animato la serata degli italiani mercoledì 5 giugno con Pamela Perricciolo e i misteri di Pamela Prati (ed Eliana Michelazzo), la D’Urso vuole fare spazio a un altro elemento forte del web.

Denis Dosio non è nuovo al salotto di Barbara. Il giovane influencer è già stato ospite in precedenza a Pomeriggio 5 e anche questa volta i suoi fan non saranno delusi. A dare l’annuncio è stato proprio Denis su Instagram, spiegando perché fosse diretto a Milano.

Chi è Denis Dosio? Tutto sul giovane influencer

I fan più scaltri avevano già fiutato la motivazione, ma il giovane influencer ha postato una storia in cui ha spiegato il perché: “La scorsa volta a Pomeriggio 5 abbiamo fatto il record stagionale di ascolti, siamo un esercito assurdo, abbiamo lasciato a bocca aperta anche Mediaset, e chi ci ferma più?”, così si è rivolto Denis Dosio ai suoi follower, definendolo il suo esercito.

Denis Dosio pomeriggio cinque oggi | Chi è?

La teen star più chiacchierata del momento tornerà da Barbara D’Urso per un’altra intervista. “Ho appena ricevuto una chiamata shock. Vi dico solo una cosa: mi vedrete in tv. Domani vi svelo tutto, restate aggiornati, sono scioccato. Sarò in uno dei programmi più seguiti di sempre, vi dico solo questo”, aveva dichiarato all’epoca Denis Desio, pronto per il suo primo debutto in tv dalla cara Barbarella.

Classe 2001, Denis Dosio ha origini italo-brasiliane ed è definito come un influencer di nuova generazione. Il suo debutto risale al 2017, quando ha aperto il suo canale YouTube iniziando a parlare di sé e dei suoi interessi. Su Instagram, il giovane influencer può contare su oltre 300 mila follower che aggiorna costantemente tra post e storie.