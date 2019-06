Chernobyl: ecco chi sono i personaggi realmente esistiti a cui la serie si è ispirata

Chernobyl serie tv personaggi

C’è chi la definisce l’evento televisivo dell’anno: il 10 giugno esce su Sky Original, Chernobyl.

La serie targata HBO è ispirata ad una delle peggiori catastrofi mai provocate dall’uomo, quella del 26 aprile 1986 quando la centrale nucleare ucraina esplose provocando uno dei più grandi disastri ambientali della storia.

L’esplosione causò tra le 34 e le 51 vittime nell’immediato, ma molte di più ne fecero le radiazioni emanate che uccisero nel tempo tra le 4.000 e le 734.000 persone.

In attesa del debutto in Italia e a seguito del grande successo avuto negli Stati Uniti, dove la serie è uscita lo scorso 6 maggio, il sito Boredpanda ha voluto mettere a confronto il cast con i veri personaggi della storia.

Chernobyl serie tv personaggi | #1 Jared Harris è Valery Legasov, lo scienziato

Valery Legasov è lo scienziato che indagò sul Disastro di Chernobyl rivelando particolari scomodi al governo russo che lo costrinse al silenzio. Fu a causa di questo sottaciuto silenzio che due anni dopo il disastro si tolse la vita per il rimorso.

Otto anni dopo la sua morte fu insignito del titolo di Eroe della Federazione Russa dal presidente Boris Yeltsin, come riconoscimento dei suoi sforzi nel fare emergere la verità sui fatti di Chernobyl.

#2 Jessie Buckley è Lyudmila Ignatenko, la moglie Wife di Vasily

Lyudmila era la moglie del pompiere Vasily Ignatenko morto due settimane dopo l’incidente in un atroce agonia. La donna era incinta e ignorò l’ordine dei medici di stare lontana dal suo amato. Diede alla luce il suo bambino che morì però qualche mese dopo per cirrosi e problemi congeniti al cuore. Si crede che Lyudmila ancora viva in Ucraina.

Chernobyl serie tv personaggi | #3 Stellan Skarsgard è Boris Shcherbina, primo ministro

Nel 1976, Shcherbina divenne un membro della Commissione centrale del partito Comunista sovietico. Nell’84 ottenne la carica di supervisore in merito al disastro di Chernobyl. Morì a Mosca nel 1990.

#4 Sam Troughton è Aleksandr Akimov, il supervisore

Akimov era il supervisore di turno la notte dell’incidente. Fu il primo a capire che qualcosa non andava ma tenne le informazioni segrete ai suoi superiori per ore: errore che fu fatale.

Quando capì la gravità dei fatti fece di tutto per porvi rimedio restando per ore ad aiutare i vigili del fuoco ed esposto anch’egli alle radiazioni. Morì due settimane dopo l’incidente.

Chernobyl serie tv personaggi | #5 Adam Nagaitis è Vasily Ignatenko, vigile del fuoco

Vasily Ignatenko era il marito di Lyudmila e uno dei primi pompieri che agì per domare le fiamme di Chernobyl. Come molti suoi colleghi morì poche settimane dopo l’esplosione a causa delle radiazioni.

#6 Biorobots

I “liquidatori” sono i lavoratori che operarono al recupero della zona del disastro di Černobyl’ soprattutto negli anni 1986-1987, con un prosieguo delle attività fino al 1990. I loro compiti furono la decontaminazione dell’edificio e del sito del reattore, delle strade, la costruzione del sarcofago per contenere il reattore e altre mansioni collegate.

Chernobyl serie tv personaggi | #7 Paul Ritter è Anatoly Dyatlov, supervisore

Anatolij Stepanovič Djatlov è stato un ingegnere sovietico. Nominato vice-capo della Centrale nucleare di Černobyl’, fu il principale supervisore dei lavori condotti presso la stessa centrale, nonché uno dei responsabili del disastro avvenuto il 26 aprile 1986. Fu condannato a dieci anni di prigione ma rilasciato dopo cinque. Morì nel 1995 per uno scompenso cardiaco.

#8 Con O’neill è Viktor Bryukhanov, direttore

Bryukhanov era il direttore di Chenobyl. Arrivò nella notte nell’impianto dopo l’allarme lanciato da Akimov. Per una serie di negligenze e iter burocratici non riuscì a operare in modo tempestivo e efficace sugli effetti dell’esplosione. Fu condannato a dieci anni di carcere ma ne scontò solo cinque.

Chernobyl serie tv personaggi | #9 David Dencik è Mikhail Gorbachev

Mikhail Gorbachev è stato l’ultimo leader dell’Unione Sovietica. Fu pubblicamente condannato da tutto il mondo per non aver riferito subito rispetto al disastro di Chernobyl. Oggi a 88 anni è ancora attivo in ambito politico.

#10 Ralph Ineson è il generale Nikolai Tarakanov

Era il comandante dei liquidatori che operarono a Chernobyl.

Chernobyl serie tv personaggi | #11 Adrian Rawlins è Nikolai Fomin, ingegnere capo

Fomin era l’ingegnere capo dell’impianto. Arrivò sul luogo del disastro di primo mattino, agendo come gli altri in modo non appropriato. Fu condannato al carcere ma la pena venne ridotta per disturbi psichiatrici dopo un tentativo di suicidio.

#12 Il Processo

Chernobyl serie tv personaggi | #13 Michael Colgan

Chernobyl serie | Cast

Nel cast Jared Harris interpreterà Valery Legasov, lo scienziato sovietico scelto dal Cremlino per indagare sull’incidente; Stellan Skarsgård sarà Boris Shcherbina, a capo della commissione governativa su Chernobyl istituita dal Cremlino nelle prime ore successive al disastro.

E ancora Emily Watson vestirà i panni di Ulana Khomyuk, fisica nucleare sovietica impegnata a risolvere il mistero che ha portato al disastro; Jessie Buckley interpreterà Lyudmilla Ignatenko, la giovane moglie di Vasily, un vigile del fuoco che non riuscirà a evitare l’esposizione alle radiazioni della centrale nucleare di Chernobyl.

