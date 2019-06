Carlo Cracco arriva su Rai 2 con un dating show?

CARLO CRACCO RAI 2 – Sei edizioni di MasterChef non sono bastate a Carlo Cracco, così come cinque di Hell’s Kitchen, per placare la sua sete di cucina. L’amato chef stellato dalla fama internazionale potrebbe arrivare su Rai 2 dalla prossima stagione televisiva, pronto a insegnare nuovi trucchi di cucina a chi vuole conquistare il partner.

Ebbene sì. Joe Bastianich lascia MasterChef seguendo l’esempio del collega, ma Carlo Cracco torna in cucina, soltanto su un canale diverso. Lasciatosi Sky alle spalle, Cracco abbraccia la possibilità della Rai.

Nulla è ancora confermato, il palinsesto di Rai 2 è ancora debole e in via di definizione. Ma pare che Carlo Cracco sia in lizza per condurre un dating show sul secondo canale della Rai. Come riportato da Tvblog, scopo del programma è quello di aiutare le persone in cerca del vero amore con piccoli trucchi in cucina.

Una sorta di cupido ai fornelli, lo chef di fama internazionale potrebbe cimentarsi in una nuova avventura televisiva, facendo leva su un fascino che Cracco ha sempre esercitato sul pubblico femminile, sin dalle prime edizioni di MasterChef Italia.

Il direttore di Rai 2, Carlo Freccero, sta tentando di rinfrescare il palinsesto del suo canale di riferimento e portare in casa propria un volto noto e apprezzato come Carlo Cracco: spacciarlo come un cupido culinario potrebbe essere una mossa vincente.

Freccero manderebbe il programma in onda nel primo pomeriggio, una scelta che potrebbe sembrare rischiosa ma in realtà ben studiata, perché mira a un target ben preciso.

Chi vuole imparare a cucinare il piatto adatto a conquistare la propria donna o il proprio uomo sarà felice all’idea di vedere Carlo Cracco in televisione nel primo pomeriggio.

Per ora, comunque, si tratta soltanto di un’indiscrezione. Niente di certo, a differenza dell’assenza di Cracco a MasterChef Italia anche quest’anno. Non ci resta che attendere conferma (o smentita) da Freccero.