A Milano la plastica vale una Corona. E aiuta a salvare gli oceani

Birra gratis plastica Milano

A Milano, fino a domenica 9 giugno, la birra si paga in bottiglie di plastica. Sì, perché Corona, in collaborazione con Parley for the Oceans, ha lanciato sul Naviglio grande l’iniziativa “Help us protect paradise”, che in inglese significa “Aiutaci a proteggere il paradiso”: un macchinario dove inserire bottiglie di plastica, per incentivare le migliaia di persone che ogni giorno frequentano la movida meneghina a mantenere pulito l’ambiente che li circonda. Per ogni bottiglia di plastica ingerita dalla “plastic machine”, verrà emesso un buono per ritirare gratuitamente una birra Corona.

Birra gratis plastica Milano | Dove e quando

I locali della zona che aderiscono all’iniziativa sono l’Elita bar, il Mag Cafè, Sugar e Ugo, mentre il punto di raccolta per i contenitori da riciclare si trova in Ripa di Porta Ticinese, al civico 43. Per chi temesse di fare fatica a localizzare il macchinario raccoglitore, niente paura: è segnalato da una gigantesca onda realizzata con 15 metri cubi di plastica. L’installazione – che pesa 220 chili e dà nuova forma a circa 12mila bottiglie (o bicchieri) di plastica – sarà visibile in città fino a domenica 16 giugno. A inaugurarla, mercoledì 5 giugno, il cantautore italiano Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. L’opera accompagnerà il Jova Beach Party, il suo tour estivo in 15 spiagge italiane.

Birra gratis plastica Milano | World Oceans Day 2019

Così Corona e Parley for the Oceans hanno scelto di celebrare la Giornata mondiale degli oceani, in calendario per sabato 8 giugno.“Si stima che siano 8 milioni le tonnellate di inquinanti a base di plastica che entrano in mare ogni anno. Alla luce di questa realtà, Corona sta accettando plastica raccolta nelle città e località costiere come forma di pagamento per la birra acquistata durante la settimana del World Oceans Day: rinuncia ai guadagni per proteggere questo paradiso dall’inquinamento marino da plastiche”, commenta il brand messicano di cerveza.

Birra gratis plastica Milano | Un’estate di guerra alla plastica

La lotta alla plastica ha molte forme. Fino a fine estate, si potrà finanziare l’impegno di Corona e Parley for the Oceans a bonificare i litorali di tutto il mondo acquistando i prodotti Corona con imballaggio dedicato alla campagna “Pay with plastic”. Sul sito Protectparadise.com, invece, ci si può candidare come volontari per contribuire fisicamente a pulire le spiagge dai rifiuti inquinanti: sono quasi 4 milioni i metri quadri di costa risanati finora da chi ha aderito al progetto, grazie agli sforzi di oltre 25mila persone. Il motto di Parley per fare guerra alla plastica è semplice: Air. Vuol dire “aria”, in inglese. Ma è anche l’acronimo di avoid, intercept, redesign, ossia “evita” la plastica ove possibile, “intercetta” i rifiuti in plastica – se ce ne sono – e “ridisegnali”, dai loro nuova vita. Proprio come è successo per l’onda che oggi campeggia sul Naviglio grande.

