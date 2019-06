ALL TOGETHER NOW STREAMING 6 GIUGNO – Questa sera, giovedì 6 giugno 2019, va in onda la quarta puntata di All Together Now, il programma televisivo condotto da Michelle Hunziker con J-Ax.

Il format è di origini inglesi ed è stato riadattato con la regia di Roberto Cenci per il pubblico italiano. I concorrenti dovranno esibirsi davanti a una giuria composta da 100 esperti del mondo dello spettacolo, un numero corposo che va a comporre il noto “Muro”.

Tanti i concorrenti selezionati dal programma che si esibiranno anche questa sera con la speranza di arrivare in finale e vincere il montepremi di 50 mila euro. Saranno i giudici del Muro a valutare chi merita di andare avanti.

Ospite della serata sarà Gianluca Vacchi, un imprenditore italiano conosciuto come fenomeno del web.

Le anticipazioni della quarta puntata di All Together Now

Ma dove seguire All Together Now con la sua quarta puntata? Vediamolo insieme.

All Together Now streaming 6 giugno | Dove vedere in tv

All Together Now va in onda con la sua quarta puntata su Canale 5. Per vederlo in televisione, vi basta cercare Canale 5 al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece ha un abbonamento Sky, trova All Together Now al tasto 105 del decoder.

All Together Now streaming 6 giugno | Dove vedere in diretta streaming

Chi vuole seguire invece la puntata tramite smartphone, tablet e pc può farlo in diretta grazie a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione gratuita dell’utente i contenuti di Canale 5 e tutti gli altri canali di Mediaset. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma – anche tramite Facebook – e poi cercare il vostro contenuto preferito.

C’è di più. Se questa sera avete da fare e non potete seguire in diretta All Together Now, allora potete recuperare la puntata in onda questa sera anche in un secondo momento.

All Together Now vi aspetta giovedì 6 giugno 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.