ALL TOGETHER NOW ANTICIPAZIONI – Questa sera, giovedì 6 giugno 2019, va in onda la quarta puntata di All Together Now, il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Quali saranno i nuovi ospiti della serata? E quali i concorrenti che dovranno convincere l’implacabile giuria del Muro? Vediamolo insieme.

All Together Now anticipazioni | 6 giugno | Ospiti

Una nuova puntata arriva su Canale 5 e, per l’occasione, la Hunziker ha selezionato un ospite che ha spesso animato il web con le sue performance eccentriche. Nella giuria speciale di questa sera, il pubblico italiano s’imbatterà in Gianluca Vacchi. Tranquilli, chi di voi non conosce il personaggio non ha di che preoccuparsi, perché ve lo spieghiamo noi chi è.

Gianluca Vacchi è un ricco imprenditore, inventore del ballo dell’estate 2016 con un debole per la bella vita e per i social. Il suo hashtag personalizzato è #gvlifestyle, che in genere accompagna immagini che lo ritraggono a bordo di yatch o in locali alla moda, party, tra macchine di lusso e aerei privati, sempre circondato da personaggi vip e belle modelle.

Gianluca Vacchi non è un attore e non appartiene di certo al mondo dello spettacolo, ma il suo nome ha guadagnato spessore proprio perché, pur non essendo un professionista del genere, ha trovato un modo per intrufolarsi nel mirino dei vip. Erede dell’Ima (multinazionale leader mondiale del packaging) di cui possiede il 30% delle azioni, Gianluca Vacchi ha un’esperienza imprenditoriale di famiglia alle spalle ed è laureato in Economia e Commercio.

All Together Now anticipazioni | 6 giugno | Concorrenti

Oltre ai giudici che andranno a comporre il Muro umano, ci saranno ancora concorrenti, aspiranti cantanti selezionati da Roberto Cenci (il direttore artistico e regista del programma), che dovranno dimostrare il proprio valore alla giuria di All Together Now e sperare di passare il turno per contendersi il premio di 50 mila euro alla finale.

Tra i concorrenti che hanno lasciato un’impronta nel programma in queste ultime puntate possiamo ricordare Dennis Fantina, il primo vincitore di Amici (che all’epoca si chiamava Saranno Famosi), e Luca la cui performance ha commosso J-Ax.

All Together Now vi aspetta giovedì 6 giugno 2019 in prima serata (21:25) su Canale 5.