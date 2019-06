Ultimi sondaggi oggi 5 giugno | Governo news | Lega | M5S

ULTIMI SONDAGGI OGGI 5 GIUGNO | Sono giornate molto particolari per il futuro del governo. Il 5 giugno Bruxelles presenta all’Italia una procedura d’infrazione per il debito eccessivo. Il 3 giugno il premier Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa in cui ha richiamato all’ordine gli alleati di Governo e lanciato loro un ultimatum (qui il discorso di Conte punto per punto).

La tenuta dell’esecutivo è incerta e il ritorno al voto in autunno è uno scenario non certo inverosimile. Questa situazione in bilico non dispiace però alla Lega. Vediamo perché.

La vittoria di Matteo Salvini alle elezioni Europee 2019 è dipesa anche dagli operai. Secondo un sondaggio Ipsos, il 40,3 per cento dei voti guadagnati il 26 maggio proviene proprio da cittadini che svolgono attività in fabbrica.

Ultimi sondaggi oggi 5 giugno | Voti strappati alla sinistra

Quindi il sondaggio spiega cosa c’è dietro il trionfo della Lega: i voti strappati alla sinistra. Se una volta le tute blu erano appannaggio della sinistra, ora la situazione è nettamente cambiata e si assiste a una vera e propria rivoluzione. Il Carroccio, però, attrae anche un’altra fetta della popolazione: il 42,2 per cento dei suoi consensi proviene da autonomi, commercianti e artigiani.

A sorpresa, con il 2,6 per cento di consensi al sodalizio La Sinistra, i ceti elevati sono stati il campione più frequente. Stessa leadership è toccata al Partito Democratico. Per loro le percentuali più basse – rispettivamente 1,3 e 14,3 per cento – si ritrovano fra gli operai. Va meglio ai Cinque Stelle che pescano tra gli operai e i disoccupati il 24,1 per cento e il 20,3 per cento. Il Movimento 5 Stelle però perde tra i pensionati, raggiungendo uno scarno 13,1 per cento.

Questi ultimi si polarizzano tra Pd, a cui attribuiscono il 28,2 per cento del loro consenso, e Lega, che premiano con il 30,7 per cento dei loro voti. Ma cosa ne sarà dei più giovani? I ragazzi hanno premiato, ancora una volta, il partito di Salvini con il 28 per cento, a seguire il Pd con il 22,4 per cento, il M5s (16,9) e infine La Sinistra con l’1,3 per cento.

Il reddito di cittadinanza non ha garantito ai grillini il benestare dei disoccupati. Infatti, solo il 20,3 per cento di loro ha votato i Cinque Stelle. Poco di meno sono stati i voti che i cittadini senza lavoro hanno affidato al Pd (appena il 14,9 per cento). I numeri più alti li ha ottenuti la Lega, che sfoggia il 32,6 per cento. Insomma, anche le urne hanno conclamato la crisi della sinistra.

Ultimi sondaggi oggi 5 giugno | La leadership

A favorire la vittoria del Carroccio, secondo i sondaggi, sarebbe stata anche alla percezione dell’importanza del leader. Al momento il peso del leader è maggiore di quella del partito stesso di appartenenza nella scelta di voto del 28 per cento degli elettori.

