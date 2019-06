Terremoto oggi Torino 5 giugno 2019 | Valsusa | Pinerolo | Massello | Magnitudo

TERREMOTO OGGI TORINO 5 GIUGNO 2019 – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 giugno 2019 in Piemonte, e soprattutto a Torino, per una scossa di terremoto.

Secondo la stima dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.1 ed è avvenuto alle ore 19:35.

L’ipocentro si trova a 16 chilometri dalla superficie, mentre l’epicentro è a un solo chilometro a ovest del comune di Massello, nella parte occidentale del Piemonte tra Sestriere, Fenestrelle e Perosa Argentina, in provincia di Torino.

Il sisma è stato avvertito chiaramente in diverse zone della regione, dal capoluogo fino alla Valsusa, passando per la provincia di Cuneo.

Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone, ma come spesso accade moltissimi utenti si sono riversati sui social network per segnalare la scossa di terremoto.

Secondo quanto riportato su Twitter da diversi utenti, il sisma è stato molto forte.

