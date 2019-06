Stefano De Martino Belen Rodriguez | Rai | Notte della Taranta 2019 | Made in Sud 2019

Stefano De Martino Belen Rodriguez | Rai – La favola continua. Adesso Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che hanno ufficializzato il ritorno di fiamma, stanno progettando vacanze e lavoro. Tutto è pronto per il 25 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce, dove sono attesi per la Notte della Taranta 2019 che andrà in onda su Rai 2. Una grande prova professionale che affronteranno uniti.

Da indiscrezioni dell’ultim’ora, Stefano sarebbe corteggiato dalla Rai anche per la prossima stagione televisiva. Si è, infatti, conclusa la sua esperienza a Made in sud (dove ha collezionato una serie di successi). Adesso spunterebbe per lui l’ipotesi di un altro programma.

Secondo indiscrezioni ci sarebbero nuove trattative in corso con viale Mazzini. Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero vorrebbe puntare ancora su di De Martino. Lo ha già fatto affidandogli il grande evento in programma per il 25 agosto nel Salento. Ci sarebbe, adesso, l’ipotesi Daytime, ma si tratta di un’indiscrezione che potrebbe essere ufficializzata a breve (i pelinsesti Rai verranno ufficializzati il 9 luglio a Milano).

De Martino non si definisce un conduttore, ma uno showman 2.0. Chi lo conosce bene ci dice che sta studiando per diventare conduttore. La prova del fuoco, sicuramente, l’ha superata con Made in sud e con The voice nel segmento radiofonico. Promozione a pieni voti.

Adesso un po’ di relax per Stefano. Ovviamente con Belen Rodriguez, dopo le spifferate sui social dei fan che parlano di una presunta gravidanza. Sembrerebbe solo una fake news. La super coppia d’oro sta vivendo un momento bellissimo dopo anni trascorsi a distanza. I De Martino andranno quasi sicuramente in vacanza a Ibiza, isola delle Baleari che frequentavano all’inizio del loro matrimonio e anche nel periodo della separazione. Ma quest’anno, per la prima volta dopo anni, torneranno lì mano nella mano, sotto lo stesso tetto, con il piccolo Santiago (un bambino bellissimo che è cresciuto con il loro amore). Alcune settimane fa hanno ufficializzato la loro love story con una super vacanza che ha fatto il pieno di like ad ogni foto sui social.

C’è da dire che Stefano, anche negli anni della separazione da Belen, non ha fatto mai mancare l’affetto a suo figlio dividendosi tra Roma e Milano in continuazione. Santiago, però, ha conosciuto anche Napoli (città di origine dell’ex ballerino di Amici) ed ha imparato il dialetto partenopeo. Sono diventati virali i video in cui Stefano insegna a suo figlio alcune parole in napoletano.

