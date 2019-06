STASERA SU SKY 5 GIUGNO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di mercoledì 5 giugno 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Tutti i programmi in tv stasera

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, mercoledì 5 giugno 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:05 – Tuo, Simon

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Black Panther

Sul canale 301 del vostro decoder il film Black Panther, con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman.

La trama: Il principe T’Challa eredita dal padre trono e poteri, che userà per sfidare i nemici.

Ecco il trailer:

19.10 – Grattaca – La porta dell’universo

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Good Morning, Vietnam

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende Good Morning, Vietnam, grande classico del 1987 con Robin Williams, Forest Whitaker e Noble Willingham.

La trama: Nel 1965 quando la guerra nel Vietnam è solo agli inizi, un disc jockey, sboccato ed estroverso, diventa la maggiore attrazione della radio per le truppe a Saigon. Ma il suo anticonformismo gli procura delle noie con i superiori e l’allontanamento dal Vietnam.

Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film horror del 2018 Slender Man, con Kevin Chapman, Michael Reilly Burke, Joey King, Annalise Basso e Javier Botet.

La trama: Alcune amiche adolescenti vivono stretta la cittadina del Massachusetts dove abitano e favoleggiano di scappare e vivere altrove. Nel frattempo, per passare la serata, decidono di fare come alcuni loro amici maschi e di evocare il misterioso Slender Man, entità maligna di cui si favoleggia su internet: può manifestarsi, si dice, in varie forme ed è dotato di poteri ipnotici che rendono inermi le sue vittime. Naturalmente, non pensano esista sul serio. In ogni caso, compiono il rituale di evocazione. Niente sembra succedere, perciò le ragazze passano ad altro. Una settimana dopo, Katie, una delle ragazze, scompare misteriosamente nel bosco. Il papà di Katie, disperato, dà fuori di matto. Le ragazze si sentono in colpa e cominciano a pensare che dietro a quella sparizione possa davvero esserci Slender Man. E pensano che solo entrando in contatto con quell’essere mostruoso e misterioso possono sperare di riportare indietro Katie. Naturalmente, il compito non è per niente facile e richiede che si mettano in gioco con tutte loro stesse.

Ecco il trailer:

Stasera su Sky 5 giugno | Sky Cinema Romance

19:10 – Footloose

21:00 – 40 sono i nuovi 20

Su Sky Cinema Romance la commedia sentimentale 40 sono i nuovi 20, con Reese Witherspoon, Michael Sheen, Lake Bell, Nat Wolff, Candice Bergen. La trama: Alice, quarantenne divorziata, si prende una cotta per un ventisettenne, ma il marito torna per riconquistarla. Ecco il trailer: