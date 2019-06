🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Music Awards Rai 1 | 5 giugno 2019 | Prima serata

STASERA IN TV MUSIC AWARDS RAI 1 – Questa sera su Rai 1 va in onda la prima delle due serate dedicate ai Wind Music Awards 2019, il programma musicale dell’estate condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Al centro la grande musica, con gli artisti italiani e internazionali più amati che si esibiscono sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica. Appuntamento stasera in tv, mercoledì 5 giugno 2019, e domani 6 giugno in prima serata su Rai 1 a partire dalle 20.30.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUI MUSIC AWARDS 2019

I programmi di questa sera in televisione

Stasera in tv Music Awards Rai 1 | Cantanti | Ospiti

Due serate ricche di musica quelle previste dall’Arena di Verona e trasmesse stasera e domani su Rai 1. Ecco tutti gli ospiti e i cantanti che si esibiscono oggi 5 giugno 2019.

LE ANTICIPAZIONI DELLA SERATA DEL 5 GIUGNO

I CONDUTTORI DEI MUSIC AWARDS 2019

Scaletta 5 GIUGNO

(I cantanti sono in ordine alfabetico e non di apparizione)

Achille Lauro

Alberto Urso

Alessandra Amoroso

Anastasio

Annalisa

Anna Tatangelo

Benji & Fede

Biondo

Boomdabash

Elodie

Emma Muscat

Enrico Nigiotti

Fabrizio Moro

Fiorella Mannoia

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gazzelle

Gino Paoli

Giusy Ferreri

Il Volo

Levante

Loredana Bertè

Lo Stato Sociale

Luchè

Mika

Myss Keta

Modà

Negrita

Nek

Noemi

Paola Turci

Raf

Ron

Takagi & Ketra

The Kolors

Umberto Tozzi

D ove vedere l’evento in streaming e diretta tv

L’evento musicale è trasmesso in diretta tv in chiaro (gratis) su Rai 1 a partire dalle ore 20,30.

La rete ammiraglia del servizio pubblico è visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Vi siete persi l’evento? Niente panico. Sempre su RaiPlay.it sarà possibile recuperare estratti o l’intera puntata in qualsiasi momento.

DOVE VEDERE I MUSIC AWARDS 2019 IN STREAMING