STASERA IN TV LIVE NON È LA D’URSO CANALE 5 – Questa sera su Canale 5 va in onda la dodicesima puntata di Live Non è la D’Urso. Il programma dedicato alla cronaca rosa italiana ospiterà Pamela Perricciolo, l’ex agente di Pamela Prati coinvolta nello scandalo delle finte nozze.

Cosa aspettarsi da questa nuova puntata? Cosa dirà Barbara D’Urso in merito alle nuove dichiarazioni della Perricciolo sul Prati-gate? Vediamolo insieme.

Pamela Perricciolo dirà la sua verità, ma non sarà presente nello studio di Barbara. Bensì, l’ex agente della Prati sarà isolata dal pubblico e dagli opinionisti, ben lontana dallo studio della D’Urso, e risponderà alle accuse di Eliana Michelazzo, la quale aveva scelto proprio il salotto di Live per attaccare la Perricciolo nelle precedenti puntate.

Tra le due attualmente non scorre buon sangue, anzi: la Michelazzo avrebbe denunciato la sua partner storica, delusa dai raggiri e dalle menzogne raccontate in tutti questi anni. Così, dalla guerra social (la Michelazzo ha attaccato spesso la Perricciolo tramite instagram stories) si passa a quella televisiva.

In più, secondo Dagospia pare che in studio comparirà anche l’uomo che per anni è stato spacciato per Simone Coppi, il (finto) marito di Eliana Michelazzo.

Barbara poi farà posto anche a Marco Carta e alla vicenda del furto alla Rinascente. L’ex vincitore di Amici e Sanremo dirà la verità circa lo sfortunato episodio e lo farà al cospetto di Barbara D’Urso.

Live non è la D’Urso vi aspetta questa sera su Canale 5.

