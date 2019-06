Stasera in tv 5 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Music Awards 2019 | Live – Non è la D’Urso | Portogallo Svizzera

STASERA IN TV 5 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 5 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 5 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Music Awards 2019

Su Rai 1 questa sera grande appuntamento con i Music Awards 2019, dall’Arena di Verona: tanta musica di successo, grandi ospiti e divertimento per una serata condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

LE ANTICIPAZIONI DELLA SERATA DEL 5 GIUGNO

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – Realiti

Dopo una serie di rinvii, arriva finalmente su Rai 2 questa sera Realiti, il nuovo programma condotto da Enrico Lucci. L’obiettivo del programma è indagare su tutti i processi attuati da persone comuni (e non solo) per ottenere a tutti i costi visibilità mediatica.

Realiti: le anticipazioni della prima puntata del programma di Enrico Lucci su Rai 2

Stasera in tv 5 giugno | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Su Rai 3 stasera torna l’appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che indaga sulle storie di persone scomparse nel nostro paese.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.30 – Troy

Su Rete 4 la programmazione di stasera prevede un vero e proprio kolossal del 2004, Troy, con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger.

La trama: Nel 1193 A.C., Paride (Orlando Bloom), principe di Troia, rapisce Elena (Diane Kruger), regina di Sparta e moglie di Menelao. Questo sarà l’evento che scatenerà la guerra tra la Grecia micenea e Troia, una guerra lunga dieci anni che vedrà protagonisti due eroi contrapposti: Achille (Brad Pitt) per i greci ed Ettore (Eric Bana) per i troiani.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 5 giugno | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce dell’inconsistenza

21:20 – Live – Non è la D’Urso

Su Canale 5 questa sera torna Barbara D’Urso con una nuova, attesissima puntata di Live – Non è la D’Urso. Si tornerà a parlare del controverso matrimonio di Pamela Prati, con Pamela Perricciolo in studio, e anche del caso dell’accusa nei confronti di Marco Carta di aver portato a termine un furto alla Rinascente.

Carta canta, a Live non è la D’Urso la verità sul furto alla Rinascente

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:35 – C.S.I – La scena del crimine

20.30 – UEFA Nations League – Portogallo-Svizzera

Su Italia 1 torna questa sera il grande calcio in chiaro, con una sfida ad alto tasso tecnico tra Portogallo e Svizzera, valida per le semifinali di UEFA Nations League. Chi accederà alla finale? In palio la qualificazione agli Europei del 2020.

La 7

Stasera la guida tv di La 7 invece:

20:00 – TG LA7

20:30 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide Files presenta Grandi Battaglie

Questa sera su La7, un nuovo appuntamento con Atlantide, condotto da Andrea Purgatori. Un approfondimento storico e culturale che gli appassionati non possono perdere.

Stasera in tv 5 giugno | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Revenant – Redivivo

Tv8 questa sera propone il film Revenant – Redivivo, una pellicola del 2015 di grande successo, con Leonardo Di Caprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulte, Forrest Goodluck.

La trama: Sono gli anni Venti del diciannovesimo secolo. Soldati, esploratori, cacciatori di pelli, mercenari solcano i territori ancora sconosciuti d’America per trarne profitto. Glass è l’uomo che meglio di tutti i suoi compagni di spedizione conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. Il suo compito è riportare la compagnia al forte e tutto ciò che lo preoccupa è proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo lascia in condizioni prossime alla fine. Il più arrogante della compagnia, Fitzgerald, si offre di restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce orribilmente. La volontà di vendicarsi rimetterà in piedi Glass e darà inizio ad un’odissea leggendaria.

Il trailer:

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre un nuovo film:

19:05 – Tuo, Simon

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Black Panther

Sul canale 301 del vostro decoder il film Black Panther, con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman.

La trama: Il principe T’Challa eredita dal padre trono e poteri, che userà per sfidare i nemici.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno eChampions League Madrid: la replica della finale di Champions tra Liverpool e Tottenham.

Stasera in tv 5 giugno | Sky Uno

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – 4 ristoranti Spagna – 1^TV

Sky Uno trasmette il cooking show 4 ristoranti Spagna, versione iberica del celebre programma realizzato anche in Italia.