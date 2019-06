Spread oggi 5 giugno 2019 | Spread tempo reale | Btp | Borsa

Spread oggi 5 giugno 2019 | Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund che alle prime battute segna 275 punti a fronte dei 272 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,52 per cento.

Il 4 giugno lo spread si è chiuso a 273 punti base, un dato che segna un cambio di passo dei mercati nei confronti del Governo italiano [qui tutti gli aggiornamenti], dopo la conferenza stampa di Conte e i messaggi di distensione giunti dai due vicepremier (qui i dettagli).

Dopo momenti di estrema tensione in cui sembrava sempre più probabile una crisi di Governo e il ritorno anticipato alle urne l’allarme dei mercati sembra almeno in parte rientrato.

Oggi però lo spread potrebbe tornare a salire in attesa della lettera che l’Ue invierà al Governo italiano sullo stato dei conti del paese.

Spread | I valori del 5 giugno

11.30 -272,4

11.00 -272,8

10.30 – 271,7

10.00 – 170,6

9.30 -274

9.00 – 275

Spread | I valori del 4 giugno

17.30 – 273,1

17.00 – 272,5

16.30 – 267,1

16.00 – 271,7

15.30 – 271,7

15.00 – 272,6

14.30 – 272,7

14.00 – 273

13.30 – 270,1

13.00 -271,7

12.30 – 272.2

12.00 – 271.1

11.30 – 271.7

11.00 – 272.7

10.30 – 273.6

10.00 – 273.6

09.30 – 277.1

9.00 – 280

Spread | I valori del 3 giugno

17.30 – 277,3

17.00 – 276,8

16.30 – 277

16.00 – 278,7

15.30 – 279,4

15.00 – 279,6

14.30 – 282

14.00 – 281,6

13.30 – 281,8

13.00 – 280,90

12.30 – 280,8

12.00 – 280,3

11.30 – 280,7

11.00 – 282,2

10.30 – 281,7

10.00 – 287, 1

9.30 – 289,2

9.00 – 290