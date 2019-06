Sara Gama: ecco chi è il capitano della Nazionale di calcio femminile | VIDEO

Sara Gama chi è – Capitano della Juventus e della Nazionale, Sara Gama è una delle protagoniste più attese del Mondiale di calcio femminile che si giocherà in Francia a partire da venerdì 7 giugno. Il suo ruolo in campo è quello di difensore.

La fuoriclasse bianconera è nata a Trieste il 27 marzo 1989 da padre congolese e madre triestina. Sin da piccola la Gama è appassionata di calcio: inizia nelle giovanili dello Zaule (Muggia, TS) per poi trasferirsi alla Polisportiva San Marco di Villaggio del Pescatore (Duino TS) dove rimane per sei anni giocando per la prima volta in una formazione interamente femminile.

Dal 2009 al 2012 è al Chiasiellis (Mortegliano, UD) poi nel luglio dello stesso anno si trasferisce a Brescia dove resterà per una stagione per poi ritornare dal 2015 al 2017. La calciatrice 30enne ha anche giocato in squadre straniere come il Paris-Saint-Germain.

Nel 2017 la giocatrice ottiene la fascia di capitano della Juventus e con la squadra bianconera conquista due scudetti e una Coppa Italia. In precedenza, nelle file del Brescia aveva messo in bacheca uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe. Con la Nazionale finora ha collezionato 84 presenze e 5 reti.

Se dal punto di vista sportivo non ci sono segreti, della sua vita privata si sa molto poco. Di recente, alla domanda se era gelosa della sua vita privata, la fuoriclasse triestina ha risposto così: “Molto: se si chiama privata un motivo ci sarà”.

"Sentiamo l'affetto della gente ed è una cosa fantastica – sono state le parole del difensore azzurro – siamo qui per vivere l'esperienza più importante delle nostre vite calcistiche e invitiamo il pubblico a seguirci perché trasmetteremo delle belle sensazioni".

Mondiale di calcio femminile 2019, ecco il calendario completo Non solo calcio, Sara Gama è laureata in lingue straniere all’Università di Udine e, dal 2018, è testimonial del brand Head & Shoulders. Su Instagram la calciatrice della Nazionale della Juventus può vantare oltre 47.000 follower.