Salvini Otto e Mezzo | Ospite di Lilli Gruber | La7 | Procedura Ue

Salvini Otto e Mezzo – Mercoledì 5 giugno Matteo Salvini è ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, proprio nel giorno in cui la Commissione europea ha dato il primo via libera alla procedura di infrazione contro l’Italia per debito eccessivo [qui il testo della lettera Ue all’Italia].

Procedura infrazione: ecco la risposta del Governo alla Ue

“Ho totale fiducia in Conte nel negoziato con l’Ue – ha detto Salvini negli studi di La7 – ovviamente il voto degli italiani e dei cittadini europei chiede un cambio di marcia in Europa. Vogliamo educatamente chiedere all’Europa di usare per gli italiani i soldi degli italiani sotto forma di riduzione delle tasse”.

Salvini Otto e Mezzo – “L’Italia è un Paese sano e l’economia italiana è sana”, ha aggiunto il vicepremier. “Ci sono delle regole da aggiornare e rivedere. Se a un malato dai la stessa medicina da 15 anni e invece di migliorare il malato sta peggio evidentemente torni dal medico e ridiscuti la cura che ti ha prescritto”.

“Per il commissario Ue non scelgo da solo, ci sono anche Conte e Di Maio – ha continuato Salvini – Sceglieremo una persona che si ricordi che rappresenta un popolo che ha una storia – ha aggiunto – una tradizione, una economia, una cultura che meritano ascolto e tutela. Chiediamo un commissario che guardi alla vita vera”.

Salvini, dalla Gruber, ha escluso la possibilità di una manovra correttiva: “Ma figurati! Aumentare le tasse in Italia in questo momento è l’ultima cosa che una persona normodotata e intelligente farebbe, aumentare l’iva, tassare la casa…”.

Salvini Otto e Mezzo | Di Maio | Conte | Governo

Quanto alla tenuta del governo, il leader della Lega ha dichiarato: “Probabilmente con Luigi Di Maio ci rivedremo nelle prossime ore o giorni. I problemi si risolvono anche per telefono, i risultati si possono ottenere anche in ufficio, in collegamento con la Gruber e da Marte. Con di Maio stiamo lavorando per lo sblocca cantieri, a posto, per il decreto crescita, per il decreto sicurezza bis. Sulla riduzione tasse il progetto della Lega è già confezionato”.

Salvini ha commentato anche il discorso pronunciato da Giuseppe Conte, definendolo “positivo. Chiedeva il cambio di passo e da parte mia il cambio di passo c’è stato”.

Salvini Otto e Mezzo | Polemiche con la magistratura

Il ministro dell’Interno è intervenuto anche sulla magistratura: “Ritengo strano che un giudice partecipi a iniziative pubbliche chiaramente politiche se non partitiche, esprima una visione chiara sull’immigrazione e poi emetta sentenze su quei temi. Abbiamo bisogno di una magistratura forte libera e indipendente, ma contesto che se un giudice fa un dibattito a favore dell’immigrazione di massa e poi il giorno dopo emette una sentenza su un immigrato. Non fai il giudice, ti candidi alle elezioni, con un partito di sinistrati fai eleggere, vai in parlamento e cambi le leggi”.

Infine, una promessa sempre sul governo: “Gli italiani hanno appena votato, contiamo di non disturbarli per i prossimi mesi. Ho dato una parola che vale cinque anni e vale più dei sondaggi delle ricostruzioni, delle fantasie. Non ho nessuna intenzione di rompere”.

Salvini Otto e Mezzo | I precedenti: le polemiche con Lilli Gruber

Matteo Salvini e Lilli Gruber erano stati protagonisti di una polemica durante la puntata di Otto e Mezzo dello scorso 24 maggio.

La giornalista era torna a “bacchettare” il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Dopo lo scontro mediatico dell’8 maggio, la conduttrice del talk politico Otto e Mezzo ha riaperto la discussione con il leader della Lega di nuovo ospite nella sua trasmissione.

“Il famoso mazzo di fiori di scuse che mi aveva promesso non è mai arrivato. Se tutte le promesse elettorali sono così farlocche come il mazzo di fiori per me, non sono messi tanto bene i suoi elettori”. La Gruber lancia una “frecciatina” pungente a Salvini.

QUI IL VIDEO

Lilli Gruber Salvini | Salvini fa il bullo con Lilli Gruber, ma la giornalista lo asfalta

Lilli Gruber Salvini | Lilli Gruber-Salvini: il confronto video a Otto e Mezzo. Il ministro alla fine ci va. Lei: “Mi aspettavo le rose”

Salvini fa il bullo con Fazio: il conduttore in diretta TV risponde così

Salvini contro Fazio: “Stasera in tv ci sarà un buco di tre quarti d’ora”

Quanto guadagna il conduttore di Che tempo che fa Fabio Fazio | Stipendio