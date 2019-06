Rihanna è l’artista donna più ricca al mondo. Secondo la classifica stilata da Forbes, la cantante ha un patrimonio il cui valore è pari a 600 milioni di dollari, un dato che la pone al di sopra delle altre star come Madonna (la cui fortuna ammonta a 30 milioni in meno rispetto alla cantante di Umbrella) e Celin Dion (150 milioni in meno).

Robyn Rihanna Fenty a 31 anni non è conosciuta soltanto come una cantante. I ricavi maggiori non provengono dal mondo della musica ma dalla partnership con Lvmh, società di beni di lusso in Francia di Bernard Arnault che possiede marchi noti e apprezzati come Christian Dior, Givenchy e Louis Vuitton.

Soltanto lo scorso mese, Rihanna ha lanciato il suo primo marchio di moda, Fenty, in una boutique pop-up nel cuore parigino ottenendo un altro record. Rihanna può definirsi la prima donna di colore ad aver creato un marchio originale con Lvmh.

Ma non è l’unico suo successo, a Rihanna risale anche una linea di lingerie, Savage X Fenty, lanciata nel 2018 e anche una linea di cosmetici, la Fenty Beauty, nel 2017. Ed è grazie a quest’ultima che Rihanna ha potuto vedere il proprio patrimonio lievitare. La linea è stata lanciata all’interno di Sephora e, secondo i dati in possesso della rivista Forbes, pare che nelle prime settimane di lancio la Fenty Beauty abbia venduto prodotti per 100 milioni di dollari, complice anche il lancio sulle piattaforme social: basti pensare che Rihanna può contare su oltre 70 milioni di follower su Instagram.

Secondo la classifica di Forbes, al secondo posto si classifica Madonna con un modesto patrimonio di 570 milioni di dollari, mentre al terzo segue Celin Dion con un patrimonio stimato di 450 milioni guadagnati soprattutto durante gli anni di recidency a Las Vegas. Infine, al quarto posto Beyoncé il cui patrimonio ammonta a 400 milioni (anche se suo marito, Jay Z, è stato appena eletto miliardario).

