REALITI SIAMO TUTTI PROTAGONISTI RAI 2 STREAMING PRIMA PUNTATA – Questa sera, mercoledì 5 giugno 2019, va in onda su Rai 2 la prima puntata di Realiti Siamo tutti protagonisti, lo show condotto da Enrico Lucci, inizialmente previsto per l’8 maggio.

Una trasmissione innovativa, una sorta di Truman Show dell’informazione, che fa un’intelligente ironia sul mondo dei social e sulla smania di apparire dei giorni nostri. Protagonisti a loro insaputa di questa sorta di reality show dei concorrenti, vip o meno, che cambiano di puntata in puntata.

A giudicare, come in ogni reality, tre “saggi” (giudici): l’attrice e regista Asia Argento, il rapper in forte ascesa Luchè e lo scrittore irriverente Aurelio Picca. Insieme a loro anche una giuria popolare di dieci consiglieri, vale a dire persone che vivono costantemente “in diretta” sui propri social, condividendo ogni aspetto della loro vita.

A loro il compito di commentare i servizi in onda e si esprimono sui vari temi di attualità della puntata, con una parodia delle votazioni che ormai sono onnipresenti nei programmi televisivi.

Alla fine della trasmissione Enrico Lucci proclama il vincitore, ma a suo insindacabile giudizio il conduttore assegnerà un bonus e il suo voto sarà decisivo.

Realiti Rai 2 streaming prima puntata | Dove vederlo in tv

Dove vedere Realiti Siamo tutti protagonisti? Il programma va in onda in prima serata dalle 21.20 su Rai 2, a partire da mercoledì 9 giugno 2019. Rai 2 è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche nella versione HD al 502.

Chi possiede Sky, può collegarsi a Rai 2 pigiando il tasto 102 del proprio telecomando.

Realiti Rai 2 streaming prima puntata | Dove vederlo in streaming

Se non avete la televisione, non dovete preoccuparvi perché Realiti sarà disponibile anche in diretta streaming. Come? Tramite RaiPlay. Il servizio di streaming messo a disposizione dalla Rai permette all’utente di usufruire dei propri prodotti in maniera del tutto gratuita (previo registrazione, anche tramite Facebook).

Tutto quello che dovete fare è accedere a RaiPlay, registrarvi e godervi i programmi, come in questo caso Realiti.

Grazie alla funzione on demand, inoltre, potrete recuperare gli episodi già trasmessi anche dopo la messa in onda. Quindi, anche per ammazzare il tempo in treno o in autobus, o nei momenti morti della giornata, RaiPlay con l’on demand vi permette di recuperare la puntata sia tramite sito che app, disponibile per iOS e Android.

Realiti va in onda da mercoledì 9 giugno 2019 su Rai 2 alle ore 21:20.