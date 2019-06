Realiti Rai 2 Enrico Lucci | Realiti Lucci | Conduttori | Asia Argento | Siamo tutti protagonisti

REALITI LUCCI – Realiti è il nuovo programma in onda su Rai 2 da mercoledì 5 giugno 2019. Alla conduzione Enrico Lucci. Focus del programma sarà il mondo reale schiacciato dal bisogno di fama, acuito soprattutto dal successo dei social network.

Come si può ottenere oggi la fama? Ormai con i social basta poco (l’esempio adatto in questi casi è il ruolo degli influencer). Realiti è una sorta di “Truman show dell’informazione”, come lo ha definitio il direttore di Rai 2 Carlo Freccero, che vuole diventare un’intelligente parodia del mondo dei reality e dei social di oggi, in cui conta solo apparire.

Tutto quello che c’è da sapere su Realiti

Alla conduzione di Realiti c’è Enrico Lucci, l’ex Iena di Italia 1, in prima linea per rispolverare lo stesso format di “Realiti sciò”, il docu-film andato in onda nel 2018 che affrontava le stesse tematiche.

Al suo fianco, ci sarà anche Asia Argento, l’attrice coinvolta nello scandalo delle molestie sessuali a Jimmy Bennett (e per questo esclusa da X Factor).

Realiti Lucci | Conduttori

Enrico Lucci deve la sua fama agli anni dedicati a Le Iene, il programma in onda tuttora su Italia 1 che l’ha consacrato al mondo televisivo. Dopo aver lasciato Mediaset, abbiamo visto Lucci cimentarsi in diversi progetti, come “Nemo – Nessuno escluso” in onda sempre su Rai 2. E ancora, Lucci ha anche pubblicato un suo primo romanzo intitolato “Tutto può ancora accadere”. Dopo aver condotto il docufilm “Realiti sciò”, Lucci ripropone il format rinfrescato anche nel 2019.

Tutto quello che c’è da sapere su Enrico Lucci

Realiti Lucci | Asia Argento

Asia Argento affianca Enrico Lucci a Realiti con un ruolo particolare. L’attrice infatti è uno dei tre saggi chiamati a commentare – come i giudici dei moderni reality show – i servizi in onda e si esprimono sui vari temi della puntata, con una parodia delle votazioni ormai onnipresenti nei programmi televisivi.

In questo ruolo, insieme ad Asia Argento, anche il rapper in ascesa Luchè e lo scrittore irriverente Aurelio Picca.

L’attrice, che risponde al nome di Aria Maria Vittoria Rossa Argento, ha vinto molti premi nell’arco della sua carriera (come due David di Donatello). Il suo nome, però, è spuntato sin dal caso di molestie riguardo Harvey Weinsten, uno dei più importanti produttori del cinema mondiale denunciato in prima linea proprio da Asia.

E ancora, il suo nome è rispuntato fuori sia per le accuse di molestie (questa volta inverse) da parte di Jimmy Bennett, ma anche per via del suo ex Morgan, ospite a Live non è la D’Urso.

Realiti, inizialmente previsto per mercoledì 8 maggio 2019, comincia finalmente il 5 giugno in prima serata su Rai 2.

Ecco dove vedere in tv e in streaming Realiti

Realiti Rai 2 Enrico Lucci | Il programma

“Realiti mette in scena l’Italia del selfie, l’Italia di tutti quanti noi che pensiamo che l’unico valore sia il narcisismo. Andiamo contro la d’Urso, il mercoledì, è una scommessa; è nostro obbligo misurarci con chi vince”, ha spiegato Freccero, che ha voluto fortemente questo programma, un innovativo esperimento “social e sociale”.

Ai tre saggi si aggiunge una giuria popolare composta da dieci consiglieri, scelti tra quelle persone che vivono visceralmente ogni giorno il mondo dei social. Sono loro che, cellulare sempre in mano, vivono ormai in una sorta di reality costante.

Ogni puntata, inoltre, ci saranno degli inconsapevoli concorrenti di questo reality, scelti in base all’attualità, senza nessuna distinzione tra vip e non vip. A giudicarli anche il pubblico da casa con il voto, per l’appunto, attraverso i social.

“Il meccanismo è quello di TripAdvisor, dove ristoranti e hotel finiscono al centro delle valutazioni non per scelta ma su iniziativa dei clienti. Ci occuperemo della produzione social di politici, di personaggi dello spettacolo e di gente comune. Ad ogni puntata ci sarà un vincitore e un eliminato e l’idea è quella di dare vita poi a una finalissima con tutti i sei vincitori”, spiega in un’intervista ad AGI l’autore di Realiti Umberto Alezio.

Al termine di ogni puntata Enrico Lucci proclama il vincitore, ma a suo insindacabile giudizio il conduttore assegnerà un bonus e il suo voto sarà decisivo.