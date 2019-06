Quentin Tarantino sta già lavorando a un nuovo film, ecco cosa sappiamo

Quentin Tarantino sta per tornare sul grande schermo. Ancora non sono finiti gli ultimi ritocchi del montaggio definitivo di C’era una volta a Hollywood e il grande regista del Tennessee è già al lavoro per la sua prossima creazione: il crossover Django/Zorro.

Secondo il sito di informazione cinematografica Collider, Tarantino sta collaborando con l’attore e sceneggiatore Jerrod Carmichael e per lo script i due starebbero attingendo all’omonima serie a fumetti scritta proprio da Quentin Tarantino qualche anno fa.

Si trattava di una creazione scritta a quattro mani con il fumettista americano Matt Wagner e pubblicata da Dynamite Entertainment e DC Comics come sequel dell’Oscar miglior film del 2013 Django Unchained.

La storia raccontata nella serie a fumetti prendeva l’avvio diversi anni dopo gli aventi di Django Unchained. Qui, troviamo un Django ancora cacciatore di taglie che svolge la sua attività di bounty killer (giustiziere di banditi) nelle lande degli stati occidentali, visto che a Est una taglia è fissata sulla sua, di testa.

Lasciata la moglie Broomhilda a Chicago, Django incontra Diego, personaggio anziano e sofisticato de la Vega dietro le cui sembianze si cela il famoso Zorro. Affascinato dal carisma di de la Vega, Django diventa la sua inseparabile guardia del corpo e si unisce a lui in una spedizione per liberare gli indigeni locali dalla schiavitù.

Di un possibile adattamento cinematografico del crossover Djoango/Zorro si parla ormai da tempo, precisamente dal 2014, data dell’attacco hacker a Sony. L’allora CEO di Sony, Amy Pascal, con cui Tarantino ebbe uno scambio di mail, definì il progetto “super cool”.

Per ora non è chiaro se Sony parteciperà al progetto, così come è incerta l’eventuale regia di Tarantino.

