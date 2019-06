Procedura infrazione Ue Italia | Debito pubblico Italia | Italia procedura infrazione

Procedura infrazione Ue Italia – Oggi 5 giugno arriva il responso della Commissione europea sul debito italiano: i commissari suggeriranno ai paesi membri di aprire una procedura per debito eccessivo ai danni dell’Italia.

Procedura infrazione Ue Italia | Cosa succede oggi

Nel caso in cui venisse confermata la procedura di infrazione, il Governo avrebbe tempo fino a luglio per cercare di evitare una messa sotto tutela, uno scenario che il premier e due vice vorrebbero scongiurare e che culminerebbe con la richiesta da parte del Consiglio Ue di ridurre il debito entro precise scadenze.

L’infrazione sarà relativa al 2018, ultimo anno con cifre già definitive ma si prevede che Roma non rispetterà le regole nemmeno nel 2019 e 2020 mettendo così a rischio la sua tenuta sui mercati e di conseguenza quella dell’intera eurozona.

Procedura infrazione Ue Italia | Il testo di Bruxelles

Circa 20 pagine smontano le politiche economiche di Lega e 5Stelle e le giustificazioni inviate a Bruxelles venerdì scorso con la lettera firmata dal ministro Tria. E segnalano l’arrivo della bufera europea sull’Italia gialloverde.

Al termine del documento c’è l’avvio dell’iter della procedura per debito a carico dell’Italia, un modo per contenere i rischi e per evitare che Salvini e Di Maio mettano ulteriormente in pericolo il Paese e l’area euro. Sarebbe questa la bozza della procedura di infrazione per l’Italia, pubblicata in un’indiscrezione di Repubblica (Qui le anticipazioni sul testo).

Italia procedura infrazione | Le tappe

Ma ripercorriamo le tappe che hanno portato a questa escalation tra Bruxelles e governo italiano.

Il 29 maggio la Commissione Ue ha inviato una lettera al Governo italiano in cui informava che il paese non aveva fatto “sufficienti progressi per rispettare i criteri del debito“.

Ue, il testo della lettera inviata dalla Commissione Ue all’Italia sull’eccesso di debito

Secondo Bruxelles il debito pubblico italiano sarebbe troppo alto e il governo non avrebbe fatto nulla per risanarlo.

“Sulla base dei dati notificati per il 2018, è confermato che l’Italia non ha fatto progressi sufficienti per rispettare il criterio del debito nel 2018”, si legge nella lettera inviata da Bruxelles all’Italia.

Due giorni dopo è arrivata la risposta del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, accompagnata da un documento di 58 pagine nel quale si esaminano i fattori rilevanti che influenzano l’andamento del debito pubblico in Italia.

“Il governo sta elaborando un programma complessivo di revisione della spesa corrente comprimibile e delle entrate, anche tributarie”, ha scritto il ministro nella sua lettera di risposta (Qui il testo).

L’ultima parola spetta adesso alla Commissione, che dopo aver chiesto spiegazioni al Governo potrebbe chiedere agli Stati membri di aprire una procedura di infrazione o fare un passo indietro.

Procedura infrazione U e Italia | Cos’è

Non è mai stata lanciata nella storia dell’euro ed è simile alla procedura per deficit eccessivo che scatta per chi viola la soglia del 3 per cento e che colpì l’Italia ai tempi del governo Berlusconi. Prevede una serie di duri target annuali per la riduzione del debito. Durerà almeno fino al 2024 e permetterà alla Commissione di monitorare costantemente le politiche di bilancio italiane. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di rientro, scattano le sanzioni fino allo 0,2 per cento del Pil (3,5 miliardi) e la sospensione dei fondi strutturali della Ue.

Procedura infrazione U e Italia | Come evitare le sanzioni

Cosa deve fare l’Italia per evitare la procedura? Ammesso che si apra un negoziato, il governo dovrà quanto meno mettere in campo una manovra bis immediata da 3-4 miliardi per tamponare i conti di quest’anno e prendere impegni solenni sulle misure per evitare l’aumento del debito da inserire nella legge di Bilancio di ottobre per il 2020.

Procedura infrazione U e Italia | I commenti

“L’Europa è una comproprietà, ci sono regole che tutti osservano e non possiamo avere nemmeno uno che se ne disinteressi. Ma la mia parola d’ordine è dialogo”, sono state le parole pronunciate dal commissario agli Affari monetari Pierre Moscovici il 4 giugno.

Nonostante queste affermazioni, gli analisti ritengono che la Commissione oggi farà sapere che ci sono le condizioni per aprire la procedura per debito eccessivo contro l’Italia.

Sempre per il 5 giugno è atteso il rapporto sul debito stilato dalla Commissione europea, documento che passerà poi all’esame del Consiglio sia a livello tecnico che politico.

Procedura infrazione Ue Italia | I prossimi passi

L’ultima parola spetta ai ministri delle Finanze dei partner europei, che dovranno esprimersi il 9 luglio. Nel frattempo una serie di passaggi politici.

Decisiva la tappa di martedì prossimo: se i tecnici dei governi chiederanno alla Commissione di aprire un negoziato con l’Italia, il governo avrà la possibilità di evitare la procedura, come avvenuto in extremis lo scorso dicembre grazie alla marcia indietro di Conte e Tria che hanno tagliato 10 miliardi di spese dalla manovra 2019.

