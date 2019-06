Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 5 giugno 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 5 GIUGNO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi mercoledì 5 giugno 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 5 giugno 2019 | Toro | Leone | Vergine | Scorpione | Pesci

Quali sono i segni fortunati secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Sicuramente il Toro, che si nutre dei cambiamenti, anche quelli rivoluzionari che tendono a stravolgere l’equilibrio; il cambiamento avviene quando ne abbiamo bisogno e, per quanto possa far paura, dovete affrontarlo con la giusta serenità.

Il Leone è ben predisposto nei confronti dell’amore, ma al tempo stesso è molto esigente e questa caratteristica potrebbe mettere in fuga il partner, quindi dosate bene l’intensità dei vostri sentimenti e il modo in cui li esprimete.

Sarà una giornata positiva anche per la Vergine, con grandi progetti in cantiere e qualche cambiamento in arrivo. Lo Scorpione sarà pieno d’energia, mentre i Pesci vorranno riscattarsi di qualche torto subito.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 5 giugno 2019 | I segni in “giornata no”

Sarà sicuramente una giornata no per l’Ariete. Le giornate che verranno saranno piuttosto complicate per voi dal punto di vista professionale, alcuni scontri verbali non vi andranno giù.

Periodo complicato anche per i Gemelli, alcune questioni lavorative saranno difficili da trattare e avrete bisogno di un po’ di supporto esterno.

Un grande no arriva per il Cancro: siete entrati in una fase ribelli, con Saturno contro vi sentite quasi giustificati a voler andare incontro al pericolo. Giornata cupa per la Bilancia, il Sagittario inseguirà il suo bisogno di libertà e il Capricorno dovrà gestire la propria stanchezza.

Infine, l’Acquario non vorrà sottostare ad alcun vincolo.

