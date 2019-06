Oroscopo Paolo Fox 5 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 5 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 5 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2019 | Previsioni

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, vi attendono delle giornate complicate. In campo professionale, infatti, avrete qualche discussione e non riuscirete a mandarle giù. Procedete con cautela e attenzione.

Siete entrati in una fase di cambiamenti rivoluzionari, c’è chi ha puntato su un nuovo lavoro e chi invece ha risolto problemi fisici. Il cambiamento costituisce una fase importante nella vita e bisogna affrontarlo con serenità.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2019 | Gemelli

Sarà un lungo periodo di mediazioni. Cari Gemelli, alcune questioni lavorative saranno complicate d’affrontare, forse avrete bisogno di una consulenza esterna ma l’importante è chiarirsi sul da farsi.

Con Saturno contro, siete in una fase indisciplinata. Vorreste darvi al rischio, magari innamorarvi della persona sbagliata oppure trascurare il lavoro. Cercate di non correre troppo e di non rovinare quello che avete. Se ad esempio avete appena intrapreso una nuova carriera, non bruciate le tappe: tutti hanno iniziato con la gavetta.

Siete ben predisposti nei confronti dell’amore, ma anche molto esigenti e la persona che avete davanti potrebbe non digerire la vostra presa di posizione. Il vostro atteggiamento potrebbe mandarla in crisi, cercate di stemperare un po’ l’aria che vi portate dietro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2019 | Vergine

Mercoledì positivo per la Vergine, con grandi progetti in cantiere e qualche cambiamento all’orizzonte. Se avete da poco subito una perdita sentimentale, non vi curate del passato, piuttosto rimettetevi in piazza.

Cari Bilancia, giornata sottotono per voi che incassate tutti i colpi quando invece dovreste imparare a farveli scivolare di dosso. Non cedete alle provocazioni, evitate di dare corda a chi vuole soltanto indebolirvi.

Quanta energia, Scorpione! Anche se a volte dimostrate una forte pigrizia, in questi giorni niente sembra fermarvi e il vostro buonumore diventa contagioso. Attenzione perché in questa fase positiva potrebbero arrivare anche alcune buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2019 | Sagittario

Anche se talvolta avvertite una certa immaturità nelle vostre azioni, il cervello vi dice che siete alla ricerca della libertà e che state mettendo in gioco tutte le vostre energie per raggiungerla. In particolare, avvertite il bisogno di un cambiamento professionale perché certe rassicurazioni non vi bastano più.

Avvertite una certa stanchezza in questi giorni, cercate di recuperare le energie e di non rincorrere delle cause perse già in partenza. Non vi piace parlare tanto per dare fiato alla bocca, ragionate molto sulle parole che buttate fuori quindi non fate un’eccezione proprio adesso.

I vincoli non fanno proprio per voi, le stelle sottolineano un grande moto di ribellione che diventerà sempre più forte nel corso delle settimane. Siete stufi di alcune regole e volete cambiarle.

Finalmente potrete riscattarvi dei torti subiti. Cari Pesci, questa sarà una giornata positiva per voi che amate combattere il crimine o semplicemente chi vi ha ferito. Purtroppo, non vale lo stesso ragionamento per l’amore: lì è terreno sterile da tutti i fronti.