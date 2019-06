Oroscopo di oggi 5 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 5 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 5 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi mercoledì 5 giugno 2019

La Luna in Cancro vi rende un tantino irritabili. Cari Ariete, è importante che oggi manteniate la calma, evitate il litigio.

Sfoderate la vostra pazienza e cercate di riflettere prima di aprir bocca, potreste evitare tanti scontri soltanto pensando qualche secondo in più.

L’oroscopo di oggi vede molta positività nel Toro, uno dei segni più spontanei ed emotivi della giornata. Ci sono dei cambiamenti in vista per voi, cambiamenti che potrebbero nascondere qualche problema, ma non scoraggiatevi. Cercate la soluzione migliore.

Oroscopo di oggi 5 giugno 2019 | Gemelli

Occhio agli affari per questa giornata di giugno. Cari Gemelli, Giove opposto vi creerà qualche disagio. Se avete qualche mossa lavorativa in ballo, non fate il passo più lungo della gamba. Ponderate bene i pro e i contro.

Giornata positiva per i sentimenti. Cari amici del Cancro, se avete una persona che tormenta i vostri pensieri allora forse è il caso di restituir pan per focaccia. Rendete chiare le vostre intenzioni e potreste essere ricambiati in un batter d’occhio.

Giornata mogia per il Leone, non avrete particolari emozioni nel corso della giornata in positivo e in negativo. L’amore per voi prevede alcune decisioni importanti da prendere lungo la strada, siete in bilico da troppo tempo ed è arrivato il momento di ritrovare l’equilibrio.

Oroscopo di oggi 5 giugno 2019 | Vergine

Siete reduci da un periodo complicato, a causa delle numerose liti in famiglia. Anche l’amore ci ha messo del suo, ma finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo perché sarete più concilianti verso chi vi vuole bene.

Cari Bilancia, quanta malinconia che vi portate dietro. L’oroscopo di oggi per voi non è dei migliori, sarete molto giù di morale e sarà difficile aiutarvi. Difficile ma non impossibile, non rifiutate la mano di un amico.

Avete attraversato un periodo di forti tensioni, ma finalmente potete dormire sogni tranquilli. Cari Scorpione, l’amore soprattutto sarà dalla vostra parte sia per chi è in coppia che per chi è in cerca di un partner.

Oroscopo di oggi 5 giugno 2019 | Sagittario

Inizia un periodo di rinascita per voi, cari Sagittario. La Luna in opposizione dei giorni precedenti ha finalmente lasciato il posto a un periodo positivo che si concretizzerà tra sabato e domenica. Valutate attentamente i progetti in cantiere.

Avvertite un forte nervosismo, così come chi vi circola intorno. Sarà difficile avere a che fare con voi quest’oggi, cari Capricorno. Cercate di moderare toni e azioni, evitate inutili litigi.

Sarà una giornata difficile, l’amore vi metterà a dura prova e per voi non sarà facile evitare i pregiudizi che vi influenzano i pensieri.

Cercate di allentare la presa e di togliere il prosciutto dagli occhi.

La Luna in Cancro vi rende degli inguaribili romantici. Una candela accesa, qualche petalo di rosa, musica dolce in sottofondo e il vostro partner sono degli elementi micidiali per creare la perfetta atmosfera da “cuore nello zucchero”.

Un grande cambiamento che arriva dopo giorni di freddezza: i ghiacciai hanno iniziato a sciogliersi.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.