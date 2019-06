NICOLO SCALFI CHI È – Nicolò è un giovane talentuoso che ha battuto un vero e proprio record a Caduta Libera, il programma di Gerry Scotti: è il ragazzo che ha vinto di più nella storia di tutto il programma.

Nella prima stagione, Nicolò ha vinto più di 200 mila euro collezionando ben 18 puntate nella sua esperienza, per poi replicare il grande successo anche nella seconda stagione.

Definitosi come il Messi e il Piatek di Caduta Libera, Nicolò Scalfi ha sconfitto tanti concorrenti a Caduta Libera ed è il personaggio che ha vinto di più in tutta la storia del programma.

Cosa sappiamo sul suo conto?

Nicolò Scalfi chi è | Caduta Libera

Non si conosce molto della sua vita privata. Nicolò a 20 anni si è presentato al programma di Canale 5 conquistando un premio dopo l’altro. Un ragazzo ben educato e dalla simpatia disarmante che ha conquistato il pubblico in men che non si dica.

Nicolò vive con la famiglia a Sarezzo, in provincia di Brescia, e studia Design Industriale al Politecnico di Milano.

Amante dell’arte, Nicolò nel tempo libero ama uscire con gli amici, leggere un buon libro e dedicarsi a qualche cruciverba.

Della sua vita sentimentale, invece, cosa sappiamo? Pare che oltre ad aver trovato l’opportunità di far fruttare la propria intelligenza, Nicolò abbia anche scovato l’amore a Caduta Libera. Il campione infatti ha conquistato il cuore di Valeria Filippetti, un’altra concorrente nello studio di Gerry Scotti.

Il conduttore, durante la prima puntata, avrebbe scherzato alludendo: “Quindi, avete la stessa età”, un dettaglio che non è passato inosservato a nessuno, neanche ai due diretti interessati.

Dopo qualche mese d’amore, Valentina ha comunicato tramite social: ““La storia tra me e Nicolò è giunta al termine pochi giorni fa, ma è finita nel migliore dei modi non c’è rancore e non c’è astio, solo grandissimo affetto accompagnato da stima e rispetto”.

Nicolò ha un account Instagram molto attivo, lo potete seguire qui.