MUSIC AWARDS 2019 CONDUTTORI – Tornano i Music Awards 2019, l’evento musicale dell’estate 2019, in onda con due prime serate su Rai 1: appuntamento mercoledì 5 giugno e giovedì 6. Sul palco dell’Arena di Verona si susseguiranno alcuni tra i più amati e conosciuti artisti italiani e internazionali, protagonisti con le loro canzoni della prossima estate.

Come ogni anno, poi, verranno consegnati i premi ai cantanti che hanno venuto più copie dei loro dischi e che hanno riempito i palazzetti e gli stadi con i loro concerti. Un’evento da non perdere, insomma, per tutti gli appassionati di musica. Appuntamento su Rai 1 dalle 20.30.

Ma chi sono i conduttori dei Music Awards 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Music Awards 2019 conduttori | Carlo Conti | Vanessa Incontrada

I Seat Music Awards 2019 sono condotti quest’anno da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Una coppia affiatata e molto amata dal pubblico, che ormai da anni presenta il tradizionale appuntamento estivo musicale di Rai 1.

Nel corso delle due serate del 5 e 6 giugno 2019 verranno tutti gli artisti che, tra il maggio del 2018 e il giugno del 2019, hanno ricevuto i più importanti premi per i loro traguardi discografici: dischi d’Oro (25 mila unità di vendita), dischi di Platino (50 mila unità di vendita), multiplatino (doppio Platino (100 mila copie), triplo Platino (150 mila copie), quadruplo Platino (200 mila copie), cinque volte Platino (250 mila copie)) e diamante (500 mila copie).

Inoltre, è previsto il “Premio live”, basato su certificazioni Siae e Assomusica, che sarà consegnato agli artisti che si sono contraddistinti per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti.

I CANTANTI DEI MUSIC AWARDS 2019

Music Awards 2019 conduttori | Scaletta | Artisti

Ecco la scaletta completa delle due serate, condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

LA SCALETTA DELLE DUE SERATE

Scaletta 5 GIUGNO

(I cantanti sono in ordine alfabetico e non di apparizione)

Achille Lauro

Alberto Urso

Alessandra Amoroso

Anastasio

Annalisa

Anna Tatangelo

Benji & Fede

Biondo

Boomdabash

Elodie

Emma Muscat

Enrico Nigiotti

Fabrizio Moro

Fiorella Mannoia

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gazzelle

Gino Paoli

Giusy Ferreri

Il Volo

Levante

Loredana Bertè

Lo Stato Sociale

Luchè

Mika

Myss Keta

Modà

Negrita

Nek

Noemi

Paola Turci

Raf

Ron

Takagi & Ketra

The Kolors

Umberto Tozzi

Music Awards 2019 scaletta 6 GIUGNO

(I cantanti sono in ordine alfabetico e non di apparizione)

Claudio Baglioni

Antonello Venditti

Baby K

Carl Brave

Cristina D’Avena

Dark Polo Gang

Elisa

Emis Killa

Ermal Meta

Francesco De Gregori

Gemitaiz

Gigi D’Alessio

Gué Pequeno

Irama

J-Ax

Laura Pausini & Biagio Antonacci

Ligabue

Maneskin

Mahmood

Marco Mengoni

Pio e Amedeo

Roberto Vecchioni

Salmo

Sfera Ebbasta

Thegiornalisti

Ultimo

Vincitore The Voice

