Carlo Freccero fuori da Rai 2? Il direttore a TPI svela come stanno le cose…

Monica Setta Carlo Freccero Rai 2 | Direttore | Viale Mazzini

Monica Setta Carlo Freccero – E’ troppo presto per parlare del dopo Freccero. Il direttore di Rai 2, per adesso, sembrerebbe saldo nella sua posizione. E l’ipotesi di un avvicendamento alla direzione di Rete sembrerebbe un’indiscrezione dai contorni poco chiari.

Il direttore di Rete, in queste ore di ritorno a Roma da Milano, è impegnatissimo per la presentazione del nuovo palinsesto di Rai 2 ed in viale Mazzini si parla sempre meno del turn over. Tutto questo come premessa ad un’indiscrezione diffusa da Tv Blog che parla di Monica Setta, giornalista pugliese, in pista per il dopo Freccero.

Monica Setta Carlo Freccero Rai 2 | La risposta del direttore di Rete

Sembrerebbe molto strano che in viale Mazzini si possa pensare a quello che accadrà a novembre quando dovrebbe scadere il mandato di Freccero. Che, contattato da TPI, con tono ironico ha detto: “Non importa. Chiunque può prendere il mio posto”. Una frase secca, che non lascia spazio a doppie interpretazioni. Una frase con una sfumatura ironica che fa riflettere su quanto il super direttore sia tranquillo.

Freccero, tra l’altro, non era a conoscenza dell’indiscrezione trapelata in Rete. Praticamente è cascato dalla nuvole quando gliel’abbiamo svelata. Perché in questi giorni – come anticipato dal TPI – sta mettendo in piedi la nuova offerta editoriale che va dal mese di settembre a dicembre.

Darà molto spazio all’informazione, con un avvicendamento dei conduttori del tg 2 già dal mese in corso, strizzando l’occhio al daytime. Inoltre, vorrebbe puntare ancora di più su Stefano De Martino, già testato a Made in sud e in pista anche con la Notte della Taranta (in onda su Rai 2 il 25 agosto). Insomma, l’indiscrezione che vedrebbe Monica Setta alla guida della seconda Rete sembrerebbe molto debole. Tv blog, per altro, ha sottolineato: “Vi riportiamo con tutti i condizionali del caso”, riferendosi alla presunta voce che circolerebbe in viale Mazzini. In Rai i beninformati non ne sanno assolutamente nulla. Si sa soltanto che Freccero sta mettendo a punto il trasloco di Fazio nella sua Rete e sta lavorando per nuovi programmi da affidare alla Ventura (asso nella manica di Rai 2 per la sua bravura).

Monica Setta Carlo Freccero Rai 2 | Le indiscrezioni sul nuovo palinsesto

Il super direttore Freccero, che abbiamo raggiunto al telefono, è piuttosto tranquillo. Mai agitato. Nonostante abbia dietro l’angolo la Spada di Damocle del nuovo palinsesto con un bilancio da far quadrare. Ma Freccero, in questi mesi, ha saputo lavorare bene anche perché è riuscito a salvare I Fatti vostri di Michele Guardì (da sempre programma leader assoluto, tra i più longevi d’Europa) grazie ad un intesa tra galantuomini (Freccero- Guardì).

