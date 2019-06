Mondiale femminile 2019 Italia | Calcio | Nazionale | Convocate | Calendario | News

MONDIALE FEMMINILE 2019 ITALIA – È tutto pronto per il Mondiale femminile 2019, che si tiene in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Una rassegna iridata che arriva a quattro anni esatti dall’ultima edizione, tenutasi in Canada nel 2015 e vinta dagli Stati Uniti.

Quest’anno, però, tra le squadre che si sono qualificate alla fase finale dei Mondiali femminili 2019 c’è anche l’Italia. La Nazionale femminile infatti è riuscita ad accedere alla Coppa del mondo, dopo un’assenza durata vent’anni, e adesso si appresta a far vivere a tutti gli appassionati di calcio del nostro Paese un mese intenso e ricco di passione.

Mondiale femminile 2019, tutto quello che c’è da sapere

La Nazionale italiana quindi mancava dal Mondiale femminile dall’edizione del 1999. Nel frattempo, il movimento calcistico femminile ha avuto un’importante crescita nel nostro paese, soprattutto nell’ultima stagione, la prima sotto l’egida del professionismo.

Il campionato femminile 2018-2019 ha regalato grande spettacolo, grazie soprattutto a squadre come la Juventus Women (che ha poi vinto lo scudetto), la Fiorentina e il Milan, che se la sono giocata fino all’ultima giornata.

Mondiale femminile 2019 Italia | Le giocatrici convocate

Ed è proprio da Juventus e Fiorentina – le due squadre che hanno dominato il campionato 2018-2019 – che proviene il maggior numero delle giocatrici convocate dall’Italia per i Mondiali femminili.

Dall’iniziale elenco, composto da 26 giocatrici, il mister Milena Bertolini ha poi selezionato le 23 convocate per il Mondiale. Eccole:

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma)

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).

Mondiale femminile 2019 Italia | Le qualificazioni

Nella fase di qualificazione ai Mondiali femminili 2019, la Nazionale italiana ha disputato in tutto 8 partite, ottenendo 7 vittorie e una sola sconfitta. Un percorso molto importante, quindi, quello delle azzurre, che si è concluso con il tanto agognato primo posto nel gruppo 6 di qualificazione, con il Belgio che si è dovuto accontentare della seconda piazza.

In questa fase, dunque, l’Italia ha battuto per 5-0 e poi per 1-3 la Moldavia, per 0-1 e poi per 3-0 la Romania, per 0-1 e poi per 3-0 il Portogallo, per 2-1 il Belgio.

L’unica sconfitta è arrivata nella partita di ritorno proprio contro il Belgio, che ha visto le giocatrici azzurre essere sconfitte per 2-1.

Mondiale femminile 2019 Italia | Il girone della nostra Nazionale

Una volta ottenuto il pass per la fase finale dei Mondiali femminili 2019, la Nazionale azzurra è stata sorteggiata all’interno di uno dei sei gironi che compongono la prima fase della competizione.

L’Italia è stata inserita nel gruppo C, insieme ad altre tre Nazionali: l’Australia, la Giamaica e il Brasile.

Un girone tosto, dunque, per la nostra Nazionale, ma comunque abbordabile, se si considera che l’Italia partiva in terza fascia nell’urna. Dunque, le possibilità di arrivare agli ottavi di finale sono buone.

Mondiale femminile 2019 Italia | Il calendario della Nazionale

L’esordio mondiale dell’Italia femminile avviene domenica 9 giugno 2019 alle 13 a Valenciennes contro l’Australia.

La seconda partita, invece, è a Reims contro la Giamaica, il 14 giugno alle 21. Si chiude invece in bellezza, il 18 giugno alle 21, contro il Brasile della 5 volte Pallone d’Oro Marta.

