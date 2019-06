Meghan Markle Trump – “Meghan Markle è stata cattiva con me, ma non è da me essere cattivo con lei”. Sono le parole del presidente americano Donald Trump intervistato dal conduttore Piers Morgan alla tv britannica Itv durante la sua in visita ufficiale nel Regno Unito.

Il miliardario americano ha parlato anche delle politiche degli Stati Uniti, della Brexit, dell’uso delle armi e del cambiamento climatico. Nel corso della trasmissione “Good Morning Britain“ non sono mancate alcune sue affermazioni sulla moglie del principe Harry così come riportato dai media britannici.

Trump, allo stesso tempo, non ha mancato di elogiare l’ex attrice americana sostenendo come stia svolgendo un “buon lavoro”. L’inquilino della Casa Bianca ha inoltre smentito le voci secondo cui il principe Harry lo avrebbe evitato nei corridoi di Buckingham Palace. A proposito di Harry, Trump avrebbe detto è un “ragazzo fantastico”.

Tuttavia già nel 2016, ben prima che la Duchessa di Sussex diventasse moglie del principe Harry e che Trump venisse eletto presidente degli Stati Uniti, la Markle aveva definito il magnate come un uomo “misogino” e “divisivo”.

″È stata cattiva con me. E va bene, ma non va bene per me essere cattivo con lei”, ha detto il presidente. Trump ha poi continuato così: “Sa una cosa? Meghan sta facendo un buon lavoro, spero che le piaccia la sua vita… Ritengo che sia molto carina”.

