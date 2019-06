Marco Verratti nuova fiamma – Marco Verratti, centrocampista della Nazionale e del Paris Saint Germain, è stato paparazzato a Ibiza insieme a una ragazza che non è la fidanzata storica e madre dei suoi figli.

Le foto, all’insegna della passione, sono state pubblicate sul settimanale di gossip “Chi” che ha anche rivelato il nome della donna misteriosa: si tratta della modella Jessica Aidi. I due sono stati immortalati sotto il sole delle Isole Baleari intenti a scambiarsi tenere effusioni sul lettino.

Pare che i due si siano conosciuti sei mesi fa in un ristorante a Parigi, città dove il calciatore è impegnato nelle fila del PSG. La bella mora quella sera era intenta a servire ai tavoli come cameriera.

Per lei il 26enne abruzzese ha lasciato la compagna storica, Laura Zazzera, con cui stava insieme da 10 anni e madre dei suoi figli Tommaso e Andrea (di appena un anno e mezzo).

Tra i due la passione è alle stelle e il calciatore non sembra proprio riuscire a resistere alle sue curve mozzafiato: la Aidi ha posato infatti anche per la rivista “Sport Illustrated”.

Verratti e la nuova fiamma non si nascondono ai flash dei fotografi accorsi alle Baleari, località dove prima il calciatore era solito passare l’estate con la famiglia.

Non è la prima volta che il fuoriclasse finisce nel mirino della rivista di Alfonso Signorini: lo scorso ottobre il calciatore azzurro era stato immortalato in atteggiamenti intimi con una ragazza mora. Al termine della serata il centrocampista fu anche fermato e arrestato per guida in stato di ebbrezza.

Gessica Notaro presenta sui social il suo nuovo fidanzato | FOTO

Elisa Isoardi insultata sui social per una foto in costume: “Hai il c**o basso e i polpacci da cinghiale”