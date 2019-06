Marco Carta vola a Mykonos con il fidanzato: le foto hot, i baci appassionati

Marco Carta Mykonos | A giudicare dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, Marco Carta non sembra particolarmente affranto per le accuse di furto di cui è oggetto da quando, venerdì 31 giugno, è stato colto in flagrante mentre usciva dalla Rinascente di Piazza Duomo a Milano con una sacca piena di magliette non pagate (qui la ricostruzione della vicenda).

Marco Carta arrestato per furto alla Rinascente di Milano: ha rubato 1200 euro di magliette

Le foto pubblicate da Chi mostrano i due mentre si scambiano effusioni appassionate al mare o a bordo piscina, fra feste e vida loca.

Per il momento, quindi, Marco Carta non sembra preoccuparsi più di tanto della sentenza del processo che si terrà a settembre. O forse, sta solo cercando il modo di non pensarci.

Carta canta, a Live non è la D’Urso la verità sul furto alla Rinascente

Il 34enne originario di Cagliari e vincitore del Festival di Sanremo 2009 rischia fino a sei anni di carcere per furto.