LIVE NON È LA D’URSO STREAMING 5 GIUGNO – Mercoledì 5 giugno 2019 va in onda la dodicesima puntata di Live non è la D’Urso e gli ospiti attesi in studio daranno acqua al mulino di Pamela Prati (e non solo).

In studio infatti è attesa la testimonianza di Pamela Perricciolo, conosciuta anche come Donna Pamela, colei che la Michelazzo avrebbe accusato come unica mente criminale dietro il finto matrimonio di Pamela Prati e anche dietro il suo finto sposo, Simone Coppi.

Ospite in precedenza dalla D’Urso, la Michelazzo ha dapprima ammesso che Marco Caltagirone non esiste e in seguito ha smascherato anche il suo finto matrimonio, orchestrato sempre dalla Perricciolo.

Un altro ospite della serata è Marco Carta, il vincitore di Amici accusato di furto aggravato alla Rinascente e che questa sera racconterà la sua verità, quello che si nasconde dietro questa storia.

Ma dove vedere Live non è la D’Urso?

Live non è la D’Urso streaming 5 giugno | Dove vedere in tv

Live non è la D’Urso è l’appuntamento settimanale del mercoledì per casa mediaset. La padrona di casa da marzo intrattiene il pubblico con fatti di cronaca rosa, in particolare negli ultimi tempi le novità riguardo il Prati-Gate. Dove guardare Live? Su Canale 5, ovviamente. La D’Urso approda in prima serata con i suoi gossip e anche questa sera la troverete al tasto 5 del telecomando, o anche al tasto 505 per la versione in HD.

In più, se avete un abbonamento a Sky, trovate Canale 5 al tasto 105 del decoder.

Live non è la D’Urso streaming 5 giugno | Dove vedere in diretta streaming

Chi vuole seguire in diretta streming Live non è la D’Urso, può farlo tramite MediasetPlay che funziona via tablet, pc e smartphone. MediasetPlay è una piattaforma che mette a disposizione dell’utente i contenuti di Mediaset e in modo del tutto gratuito.

In più, se questa sera avete da fare e non potete guardare la dodicesima puntata di Live in diretta, potete sempre recuperarla il giorno dopo grazie alla funzione on demand.

Live Non è la D’Urso vi aspetta questa sera, mercoledì 5 giugno 2019, in prima serata (21:25) su Canale 5.