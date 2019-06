LIVE NON È LA D’URSO ANTICIPAZIONI – È di nuovo mercoledì e Barbara D’Urso torna ancora una volta in prima serata per trattare alcune delle tematiche più cocenti degli ultimi tempi.

Chi non ha sentito parlare del Prati-gate negli ultimi mesi? Chi non si è incuriosito sulla faccenda di Marco Caltagirone (esiste o non esiste)? Le finte nozze hanno aperto il vaso di Pandora, facendo confluire su Canale 5 tutti i segreti di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le ex agenti di Pamela Prati.

Live non è la D’Urso anticipazioni | Pamela Perricciolo

Barbara D’Urso è un’esperta in materia, ha trattato l’argomento con cura negli ultimi tempi e ha dato più volte spazio a Eliana Michelazzo e alle sue confessioni nel salotto di Live.

Ma questa sera è la volta di Pamela Perricciolo, la donna accusata dalla Michelazzo di essere l’unica mente criminale del gruppo, l’unica responsabile di tante menzogne e raggiri.

D’altro canto, la Perricciolo si è scrollata qualche colpa di dosso, specificando che erano tutte e tre consapevoli (la Prati e la Michelazzo incluse) di quello che stavano facendo.

Caso-Prati, Eliana Michelazzo si scaglia contro la Perricciolo: “Vergogna, la vera truffa risale a te!””

Dopo lo scandalo che l’ha investita, Donna Pamela sarà ospite della D’Urso rispondendo al fuoco con il fuoco: è arrivato il momento della sua verità.

In più, secondo un’indiscrezione di Dagospia, in studio potrebbe esserci il finto Simone Coppi, o meglio l’uomo che inconsapevolmente ha prestato la propria immagine come marito di Eliana Michelazzo. L’uomo in questione, un modello svizzero, presenzierà dalla D’Urso.

Live non è la D’Urso anticipazioni | Marco Carta

Pamela Perricciolo non sarà l’unica grande ospite della serata. Pare che anche Marco Carta, l’ex vincitore di Amici e Sanremo, abbia qualcosa da dire in merito a quel furto alla Rinascente.

Il cantante è pronto a parlare pubblicamente, dopo essere stato accusato di furto aggravato, e chiarirà la situazione spiegando cos’è successo davvero.

Marco Carta vola a Mykonos con il fidanzato: le foto hot, i baci appassionati

Live Non è la D’Urso va in onda mercoledì 5 giugno 2019 in prima serata su Canale 5.