Chiara Ferragni dà appuntamento ai suoi fan: ecco dove e quando incontrarla

Chiara Ferragni è sbarcata a Roma. Dopo la permanenza a Cannes per il Festival del Cinema e una tappa a Los Angeles con il marito Fedez e il figlio Leone, l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia torna in patria per la gioia dei fan.

L’occasione è quella del suo tour promozionale della sua capsule collection Lancôme, una limited edition estiva. E allora, l’influencer dà appuntamento ai followers e lo fa come sempre a modo suo, ovvero con una Storia su Instagram.

Chiara Ferragni sbarca a Roma il 7 giugno per il tour di presentazione della sua capsule collection Lancome

“Ragazzi non vedo l’ora di vedervi da Douglas in via del Tritone, a Roma, questo venerdì alle 5 pm”, scrive.

L’appuntamento è fissato: venerdì 7 giugno 2019 Chiara Ferragni incontrerà i suoi fan romani e, come ha promesso in una recente Storia su Instagram, sarà disponibile “per fare selfie insieme e abbracciarsi”.

In questa occasione unica Chiara Ferragni farà la promozione non solo della sua capsule collection ma anche della sua esclusiva collezione di magliette, altra limited edition.

“Ho pensato di abbinare al progetto Lancôme x Chiara Ferragni una collezione in limited edition di t-shirt ispirate ai miei idoli musicali. Spero davvero che alla gente piaccia indossarle tanto quanto mi è piaciuto crearle”, aveva scritto l’influencer.

Chiara ferragni annuncia il World Tour e lancia le sue T-Shirt

Le magliette di Chiara Ferragni sono disponili sul sito del suo e-shop e costano 95 euro.

Dopo Roma, il tour promozionale di Chiara Ferragni proseguirà per tutto il mese di giugno. Prossime tappe:

-13 giugno: Los Angeles

-24 giugno: Amsterdam

-26 giugno: Francoforte

-28 giugno: Madrid

