Nuovo sfogo di Eliana Michelazzo su Instagram. L’ex agente di Pamela Prati, coinvolta nel caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone torna all’attacco dell’ex amica e collega Pamela Perricciolo.

In una lunghissima serie di Storie pubblicate su Instagram ieri sera, martedì 4 giugno, Eliana Michelazzo non usa mezzi termini: ” Ma ti rendi conto di quanta gente hai preso in giro? Ti devi vergognare!”

Eliana Michelazzo, ecco chi è l’agente di Pamela Prati: entrerà al Grande Fratello?

In particolare la 40enne direttrice dell’azienda Aicos Management accusa la Perricciolo di avere creato finti account per plagiare le persone intorno a lei e di avere addirittura “utilizzato un minore per far finta di essere il figlio di Pamela Prati e di Mark Caltagirone”.

“E ancora ti permetti di fare vedere la tua faccia in televisione?” continua la Michelazzo in un crescendo di rabbia “La tua faccia la devi mettere nel c***o”.

Ormai, fra le tre protagoniste del Prati-gate il legame un tempo così saldo sembra irrimediabilmente compromesso. Mentre Pamela Prati accusa Eliana Michelazzo di plagio, quest’ultima fa lo stesso con Pamela Perricciolo, vera artefice, secondo la Michelazzo, delle truffe e dei finti profili.

Caso-Prati, lo sfogo su Instagram di Eliana Michelazzo: “Eliana ha solo paura”

In un’altra serie di post pubblicati sempre su Instagram, la Michelazzo si era infatti scagliata contro l’ex collega per la creazione del finto profilo dell’inesistente marito, Simone Coppi.

“Oltre che parli sei pure ladra e non sai quanto ho pianto per Simone, i regali te li potevi risparmiare. Ho passato dieci Natali sola senza la mia famiglia vera. Ah sì, ora dici che i profili li hai aperti all’università!”.

E continua: “Vergogna, ti sei presa gioco di me! Per fortuna che la legge fa le sue indagini. Fatti un esame coscienza, tutto risale a te”. Gli hashtag insultanti si sprecano.

E conclude: “Ah, dimenticavo. Hai minacciato tante volte di morire con le gocce! Mettendomi il terrore… dicendo che non uscivi più da casa… pensi che ti avrei scritto muori? Non pensi che ti avrei aiutata messaggiando tranquilla? La scena del messaggio fa ridere… A breve lo pubblico”.

Pamela Prati, l’assurda storia del matrimonio (finto?) con Marco Caltagirone | Testimonianze a Live Non è la D’Urso

Non è la prima volta che Eliana Michelazzo si sfoga su Instagram durante la notte. Negli ultimi tempi, questa sembra anzi diventata una sua abitudine. Recentemente l’ex agente di Pamela Prati aveva scritto un lungo post in cui, parlando di se stessa in terza persona, raccontava di come fosse stata plagiata e costretta a fare cose che in realtà non voleva fare.

Un turbinio di accuse che sembra senza fine. Intanto, Pamela Perricciolo sarà ospite alla puntata di Live – Non è la D’Urso che andrà in onda questa sera, mercoledì 5 giugno. Non resta quindi che attendere le dichiarazioni dell’altra ex agente di Pamela Prati per conoscere gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Pamela Prati a “Chi l’ha visto” spiega alle donne la “truffa del principe azzurro”