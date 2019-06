CARMEN PIERRI VINCITORE THE VOICE – Carmen Pierri è la vincitrice dell’edizione 2019 di The Voice of Italy, talent show condotto da Simona Ventura che va in onda su Rai 2. La finale del programma è andata in onda martedì 4 giugno 2019.

Cosa sappiamo di Carmen Pierri? Il suo talento è stato apprezzato in particolare da Gigi D’Alessio (uno dei quattro giudici del talent) che l’ha voluta nel suo team.

Carmen Pierri vincitore The Voice | Chi è

A 16 anni, Carmen Pierri era la più giovane tra i finalisti di The Voice of Italy 2019. Nata a Salerno, Carmen vive a Montoro (provincia di Avellino) e sin da bambina ha manifestato un grande interesse per la musica. Soltanto a sei anni, la piccola Carmen partecipava già a concorsi musicali mettendo in mostra le proprie doti canore.

Carmen, che vede come punti di riferimento Alicia Keys e Amy Winehouse, ha iniziato a studiare canto a 12 anni.

Coltivando parallelamente un’altra grande passione (lo shopping), Carmen è approdata in prima serata su Rai 2 la prima volta per abbattere la concorrenza tramite la sua prima Blind Audition di The Voice of Italy. Per Gigi D’Alessio, è stato amore a primo ascolto ed ecco che, dopo tante puntate, Carmen si è fatta strada verso la finale, in onda martedì 4 giugno su Rai 2.

Carmen legge molto, ama in particolare i romanzi fantasy e, se la carriera da cantante non dovesse decollare, c’è sempre il piano B: diventare un medico.

Intanto, la giovane salernitana è molto attiva sui social: la trovate sia su Facebook che su Instagram, sempre pronta a condividere momenti importanti con i propri follower.

Martedì 4 giugno, Carmen ha vinto sul palco di The Voice la sfida contro tre altri temuti avversari: Miriam Ayaba, Diablo e Brenda Carolina Lawrence, rappresentanti degli altri team.