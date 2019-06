Campionati italiani assoluti scherma 2019 Palermo | Programma | Orari | Streaming tv

Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente partono i campionati italiani assoluti di scherma 2019: l’appuntamento è a Palermo da giovedì 6 a domenica 9 giugno.

Per quattro giorni dunque il capoluogo siciliano, che è già stato nominato capitale della scherma per quest’anno, diventa il fulcro di tutto il movimento italiano. I migliori atleti olimpici e paralimpici azzurri, infatti, si sfidano al PalaMangano di Palermo per i vari titoli nazionali delle tre specialità del fioretto, spada e sciabola. Con la testa già alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Le gare delle prime fasi si svolgono al Palasport, ma le semifinali e le finali – meteo permettendo – si tengono invece in pieno centro cittadino, nella bellissima cornice di Piazza Bellini.

Ecco tutte le informazioni sul calendario, il programma e su come vedere in tv i campionati italiani assoluti 2019.

Campionati italiani assoluti scherma 2019 | Il programma delle gare di Palermo

Di seguito, il calendario completo delle gare previste a Palermo nei giorni della competizione:

Giovedì 6 giugno

ore 9 – Spada maschile

ore 9.15 – Fioretto maschile

ore 12.30 – Sciabola femminile

Venerdì 7 giugno

ore 08.30 Fioretto maschile a squadre

ore 08.30 Spada maschile a squadre

ore 10.00 Sciabola femminile a squadre

Sabato 8 giugno

ore 09 Spada femminile

ore 09.15 Fioretto femminile

ore 12.30 Sciabola maschile

Domenica 9 giugno

ore 08.30 Fioretto femminile a squadre

ore 08.30 Spada femminile a squadre

ore 10.00 Sciabola maschile a squadre

In ognuna delle quattro giornate, le finali si disputano a partire dalle 18.30.

Campionati italiani assoluti scherma 2019 | Le gare per gli atleti in carrozzina e non vedenti

All’interno del vasto programma della competizione sono previste anche alcune gare dei campionati italiani assoluti in carrozzina e non vedenti.

Ecco il programma:

Venerdì 7 giugno: Fioretto Maschile Cat. A, B, C; Fioretto Femminile Cat. A, B, C.

Sabato 8 giugno: Fioretto Maschile squadre; Fioretto Femminile squadre; Spada Maschile Cat. A, B, C; Spada Femminile Cat. A, B, C.

Domenica 9 giugno: Sciabola Maschile Cat. A, B; Sciabola Femminile Cat. A, B; Gara squadre Sp. F; Gara squadre Sp. M; Spada Maschile Non Vedenti; Spada Femminile Non Vedenti.

Campionati italiani assoluti scherma 2019 | Dove vederli in diretta tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv le gare? Tutte le fasi preliminari sono visibili esclusivamente sui canali tematici della federazione italiana di scherma.

Le fasi finali, invece, vengono trasmesse in diretta tv. Dove? Sui canali di Rai Sport.

Potete dunque vedere in tv le gare dei campionati assoluti al canale 58 del vostro digitale terrestre e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Per accedere, vi basta registrarvi (è completamente gratis) e poi potete gustarvi le gare sui vostri pc, smartphone e tablet.

Pronti a fare il tifo per gli atleti italiani?