BIMBA TROVATA MORTA ROMA – Una bimba di appena tre mesi è stata trovata morta stamattina in casa a Roma, in zona Tuscolana, periferia della Capitale. A dare l’allarme è stata la madre, originaria del Bangladesh, che ha raccontato di aver trovato la figlia senza vita nel letto. Sul posto dono giunti i poliziotti del commissariato Appio. Secondo quanto si è appreso, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Si ipotizza al momento una morte in culla.

La bimba è stata trovata morta precisamente in via Muzio Scevola. I genitori hanno detto alla polizia di aver trovato la bimba nel letto priva di sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio 118, la Polizia scientifica e il medico legale per svolgere accertamenti e stabilire le cause della morte. E tra le ipotesi al vaglio c’è anche la possibilità che la piccola sia morta per cause naturali. Entrambi i genitori della piccola sono originari del Bangladesh.