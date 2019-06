🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 4 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Volevamo andare lontano | The Voice | La casa di famiglia | Dimartedì | Cartabianca

ASCOLTI TV 4 GIUGNO 2019 – MARTEDÌ – La serata di ieri, martedì 4 giugno 2019, proponeva vari programmi di genere diverso. In scena l’attesa finale di The Voice, il talent musicale di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Rai 1 puntava invece sulla seconda e ultima puntata della miniserie Volevamo andare lontano.

Un film anche su Canale 5, la commedia La casa di famiglia. Come sempre al martedì, spazio ai talk politici con Cartabianca su Rai 3 e Dimartedì su La 7. Ecco qual è stato il programma più visto della serata.

Gli ascolti televisivi, giorno per giorno

Ascolti tv 4 giugno 2019 | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

A vincere la sfida degli ascolti è Rai 1 con la seconda e ultima puntata di Volevamo andare lontano, la miniserie italo tedesca che racconta le avventure di una famiglia degli anni Sessanta con tanti segreti e misteri del passato che verranno a galla.

La fiction ha conquistato 2.835.000 spettatori pari al 13,7% di share. Su Canale 5 il film La Casa di Famiglia ha raccolto davanti al video 2.457.000 spettatori pari all’11,4% di share. Su Rai 2 la finale di The Voice of Italy non va oltre i 1.710.000 spettatori pari al 10,8% di share.

Su Italia 1 il film Godzilla ha catturato l’attenzione di 1.116.000 spettatori (5,5%). Su Rai 3 #Cartabianca con Bianca Berlinguer ha raccolto davanti al video 1.146.000 spettatori pari ad uno share del 5,6%.

Su Rete 4 il nuovo appuntamento con Freedom totalizza un ascolto medio di 1.005.000 spettatori con il 4,9% di share. Su La 7 DiMartedì di Giovanni Floris ha registrato 1.773.000 spettatori con uno share dell’8,7%. Su TV 8 il film Mediterraneo è stato scelto dall’1,8% con 398.000 spettatori.

Ascolti tv 4 giugno 2019 | Martedì | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Su Rai 1 il secondo appuntamento con Techetechetè, ieri dedicato al ricordo di Massimo Troisi, ha ottenuto 3.679.000 spettatori con il 16,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia vince la sfida dell’Access prime time e registra una media di 4.148.000 spettatori con uno share del 18,1%.

Su Rai 2 Verso la finale di The Voice totalizza il 6,1% con 1.408.000 spettatori. Su Italia 1 la serie CSI è stata scelta da 970.000 spettatori con il 4,3%.

Su Rai 3 Che ci Faccio Qui ha appassionato 1.318.000 spettatori pari al 6,1% mentre a seguire la storica soap Un Posto al Sole è stata seguita da 1.645.000 (7.2%).

Su Rete 4 l’approfondimento politico di Stasera Italia ha radunato 1.116.000 individui (5,1%) nella prima parte e 1.415.000 (6,1%) nella seconda, mentre su La 7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha interessato 1.748.000 spettatori (7,7%).