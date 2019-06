Alia Guagni: chi è il difensore della Nazionale di calcio femminile

Alia Guagni chi è – Alia Guagni è uno dei pilastri della Nazionale di calcio femminile che si appresta a disputare i Mondiali in Francia il cui inizio è previsto per venerdì 7 giugno.

Non solo, la calciatrice è anche capitano della Fiorentina Women’s e il suo ruolo è quello di difensore tuttavia può giocare anche come terzino che esterno offensivo.

La Guagni è nata 1 ottobre 1987 a Firenze ed ha una laurea triennale in Scienze motorie e una magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, la numero 3 delle azzurre vorrebbe tornare a insegnare, mestiere che ha dovuto mettere da parte per gli impegni sportivi.

Se non è in campo, ama impiegare il suo tempo libero tra letture, viaggi e cucina. Il suo amore per il calcio inizia all’età di 9 anni quando si trova a giocare al parco insieme al cugino appassionato di questo sport.

Dopo un anno in una squadra maschile entra a far parte della società femminile del Firenze dove giocherà nella squadra primavera dal 1997 al 2002. Nella stagione 2002/03 fa il suo debutto in Serie B e con 15 reti in 21 presenze contribuisce in maniera decisiva alla promozione in Serie A2.

Al termine della stagione 2005/06 la squadra conquista la promozione in Serie A restando due anni nella massima serie prima di ritornare in cadetteria. Nell’anno calcistico 2009/10 la società fiorentina ottiene nuovamente la promozione in Serie A e rimane in categoria fino al 2015, anno della cessione del titolo sportivo alla Fiorentina Women’s.

Con la maglia del Firenze la Guagni vince per due volte la classifica marcatori di Serie A2 realizzando 27 reti nel campionato 2008/09 e 16 reti nel 2009/10.

Alia Guagni è entrata in Nazionale italiana Under-19 partecipando ai campionati mondiali 2004 di categoria. Poi è stata convocata più volte nella nazionale maggiore, con cui ha partecipato all’Europeo 2009.

Nel biennio 2015-2016 è stata convocata dall’allora commissario tecnico Antonio Cabrini sia per partite amichevoli sia per la fase qualificazione al campionato europeo 2017.

Con l’attuale ct Milena Bertolini, la Guagni continua a essere impiegata durante le qualificazioni al Mondiale di Francia 2019.

