Volevamo andare lontano anticipazioni seconda puntata | 4 giugno 2019 | Il segreto

VOLEVAMO ANDARE LONTANO ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA – Questa sera 4 giugno 2019 va in onda la seconda e ultima puntata della miniserie Volevamo andare lontano Bella Germania, la serie tv italo tedesca trasmessa in prima serata su Rai 1. L’episodio di stasera si intitola Il segreto.

Appuntamento questa sera, martedì 4 giugno 2019, dalle 21.25 su Rai 1. La serie, diretta da Gregor Schnitzler, racconta un periodo importante della storia recente del nostro Paese e non solo, gli anni Sessanta, quando molti nostri concittadini hanno lasciato la propria famiglia per cercare fortuna all’estero.

Ma di cosa parla la seconda puntata di Volevo andare lontano, questa sera su Rai 1? Di seguito tutte le anticipazioni.

Volevamo andare lontano – Bella Germania, tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv di Rai 1

Volevamo andare lontano anticipazioni seconda puntata | Il segreto

La seconda e ultima puntata della fiction Volevamo andare lontano Bella Germania va in onda questa sera, 4 giugno 2019, su Rai 1 in prima serata. In questo episodio, intitolato Il Segreto, Julia riesce finalmente ad incontrare a Torino suo padre Vincenzo.

Purtroppo però non sarà un incontro felice: la ragazza viene infatti a conoscenza dei segreti e dei drammi che si celano nel passato della sua famiglia, che all’epoca portarono a interrompere tutti i rapporti con il padre biologico.

Dopo tutti questi anni, però, Julia riesce a riallacciare tutti i vincoli familiari.

Il cast completo di Volevamo andare lontano Bella Germania

Volevamo andare lontano | Trama

La miniserie di Rai 1 è ambientata a Monaco di Baviera. La protagonista Julia, una fashion designer, verrà a conoscenza dell’esistenza di suo nonno Ottokar, che non aveva mai incontrato.

L’uomo le racconterà la storia della propria famiglia e di come ha conosciuto sua nonna Giulietta. Dal loro amore nacque Vincenzo, il padre di Julia, che la ragazza ritiene morto da anni. Ottokar invece le rivelerà che Vincenzo è ancora vivo.

Una notizia che sconvolgerà la giovane, intenzionata da quel momento ad aiutare il nonno nella ricerca di Vincenzo. Da questo racconto emergerà come Ottokar e Giulietta si conobbero di come furono costretti a lasciarsi a causa dell’intransigenza della famiglia della ragazza, che la costrinse a sposare un altro uomo.

L’incontro con il padre, però, svelerà a Julia i segreti nascosti della sua famiglia.

La trama completa di Volevamo andare lontano – Bella Germania

Come vedere Volevamo andare lontano Bella Germania in streaming e in tv