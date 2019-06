Visita Trump Londra | Protesta | Baby Trump Balloon

Trump Londra Protesta – Prima le polemiche, poi il “Baby Trump Balloon”, un pallone gonfiato e una manifestazione di protesta. L’arrivo nel Regno Unito del presidente degli Stati Uniti Donal Trump, che oggi martedì 4 giugno incontra la premier inglese uscente Theresa May, non è stato dei migliori. (Qui tutti gli aggiornamenti sulla visita di Trump a Londra)

Dopo le critiche che hanno colpito il Tycoon per le considerazioni sulla Brexit, ora a muoversi nei cieli di Londra in segno di protesta è il noto “Baby Trump Balloon”, il gonfiabile che rappresenta l’inquilino della Casa Bianca come un bebè arrabbiato con un pannolone e uno smartphone in mano.

L’uso del pallone-caricatura, uno dei più noti simboli anti-Trump usato anche nelle manifestazioni contro il presidente organizzate negli anni a Parigi, Los Angeles e New York, è stato autorizzato dal sindaco di Londra Sadiq Khan. Una caricatura apprezzata anche da Sharon Ament, direttrice del Museum of London, che aveva espresso il desiderio di vederla nella collezione del museo della City, che racconta la storia della capitale britannica dalle origini a oggi.

HAPPENING NOW: Protesters fly ”Trump baby” blimp in London’s Parliament Square. https://t.co/GlqeIg1Eey — ABC News (@ABC) 4 giugno 2019

In piazza contro The Donald ci sono esponenti politici di opposizione, attivisti e gente comune: sono attese almeno 250mila persone destinate a culminare, dopo un corteo, in un raduno a Trafalgar Square nel centro della capitale.

La visita di Donald Trump nel Regno Unito. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in visita a Londra per un viaggio di Stato di tre giorni.

Dopo avere incontrato la regina Elisabetta lunedì 3 giugno, c’è attesa per l’incontro con la premier uscente Theresa May, cui seguirà una visita allo storico gabinetto di guerra di Winston Churchill e una cena a Clarence House, residenza dell’erede al trono, dove Trump incontrerà il principe Carlo e la consorte Camilla per un ricevimento seguito da una cena.

Il viaggio del Tycoon prevede anche una tappa a Portsmouth, nel sud dell’Inghilterra, per una commemorazione nel 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia.