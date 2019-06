Ultimi sondaggi oggi 4 giugno | Governo news

ULTIMI SONDAGGI OGGI 4 GIUGNO | Ieri, 3 giugno, è stata una giornata molto importante per il futuro del Governo. Il premier Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa in cui ha richiamato all’ordine gli alleati di Governo e lanciato loro un ultimatum (qui il discorso di Conte punto per punto).

La tenuta dell’esecutivo è incerta da qui ai prossimi mesi, e il ritorno al voto in autunno è uno scenario non certo inverosimile. Scenario che, però, potrebbe non dispiacere alla Lega.

Il partito di Matteo Salvini infatti, secondo l’ultimo sondaggio effettuato da SWG per La7, ha aumentato ulteriormente i consensi rispetto alle elezioni europee.

Il Carroccio, lo scorso 26 maggio, aveva ottenuto un lusinghiero 33,5 per cento. Un risultato storico, che il partito di Salvini però avrebbe già migliorato.

Secondo le rilevazioni di SWG, infatti, la Lega attualmente è al 36,5 per cento, 3 punti in più rispetto a una settimana fa.

Il Carroccio, insomma, si appresta a diventare una sorta di “partito della nazione”, con percentuali che sfiorano il 40 per cento.

Anche il Movimento Cinque Stelle è dato in ascesa, seppur molto leggere. Per SWG i pentastellati sono al 17,5 per cento, mezzo punto in più rispetto alle europee.

Un aumento molto limitato, non sufficiente per arginare il boom della Lega.

Migliorano anche le percentuali del Partito Democratico, che passa dal 22,7 al 23,5 per cento. Guadagna un decimale anche Fratelli d’Italia, che passa dal 6,5 al 6,6 per cento.

La vera notizia, nel centrodestra, è che il partito di Giorgia Meloni ha quasi superato Forza Italia. Berlusconi e i suoi sono in caduta libera: SWG li attesta al 6,6 per cento, oltre due punti in meno rispetto alle europee e appena sopra Fratelli d’Italia.

Con questi numeri, Giorgia Meloni può accreditarsi come la partner più forte di Matteo Salvini per un eventuale governo alternativo tutto di centrodestra.

