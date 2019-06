Ultime estrazioni del Lotto diretta LIVE | Oggi 4 giugno 2019 | Superenalotto | 10eLotto | Numeri vincenti

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO DIRETTA LIVE – Stasera, martedì 4 giugno 2019, alle ore 20 verranno estratti i numeri vincenti della 67esima estrazione dell’anno (2019) per quanto riguarda il Lotto, il 10 e Lotto e il Superenalotto.

Chi riuscirà a portare a casa il Jackpot (il più alto d’Europa)? Quali saranno i numeri vincenti? TPI seguirà le estrazioni in diretta LIVE in questo articolo.

Siete pronti a scoprire se avete indovinato la combinazione vincente e se quindi avete portato a casa un grosso premio? Di seguito, trovate i numeri vincenti estratti oggi 4 giugno 2019 alle ore 20.

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO DIRETTA LIVE – LOTTO – Estrazione numero 67 del 4 giugno 2019 – DIRETTA DALLE ORE 20

NAZIONALE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO DIRETTA LIVE – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi martedì 4 giugno 2019 – DIRETTA DALLE ORE 20

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO DIRETTA LIVE – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi martedì 4 giugno 2019 – DIRETTA DALLE ORE 20

Oro:

Doppio Oro:

Le ultime estrazioni del Lotto, 10 e Lotto e Superenalotto

Di seguito tutte le ultime estrazioni del Lotto con i rispettivi numeri vincenti:

Ultime estrazioni del Lotto diretta LIVE | 4 giugno 2019 | Quando e dove giocare a Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto

L’estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30.

Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’unica eccezione: nei giorni di estrazione (dunque martedì, giovedì e sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Chi vuole giocare al Lotto può recarsi in una delle 34 mila ricevitorie autorizzate in tutta Italia.

In alternativa, è possibile giocare al Lotto anche online. Prima di poterlo fare, bisogna aprire un conto gioco presso uno dei siti autorizzati (ad esempio Lottomatica) o accedere con le proprie credenziali se si è già registrati.

