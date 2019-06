Trump Londra accordo commerciale | Trump May | Brexit

TRUMP LONDRA ACCORDO COMMERCIALE – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa a Londra afferma che gli Usa sono impegnati per un “accordo commerciale fenomenale” con il Regno Unito dopo la Brexit.

Donald Trump incontra Theresa May e promette grandi cose a una Londra libera dalle “catene” europee.

“Un accordo commerciale molto, molto sostanziale”, dice il presidente americano alla business community riunita al St. James Palace prima del vertice a Downing Street con May, la premier dimissionaria a cui si rivolge scherzosamente: “Non mollare, facciamo questo accordo”.

Il presidente americano a colloquio con la premier britannica ha parlato di clima, commercio e del caso Huawei.

Trump Londra accordo commerciale | Iran

Tanti i temi al centro dell’incontro tra i due, che negli ultimi tempi non si sono affatto amati, anzi Trump ha spesso rovinato ogni sforzo di May spingendo per il No Deal, cioè l’uscita brutale del Regno Unito dall’Ue senza accordo. Tra gli altri, oltre alle relazioni politiche e commerciali tra Usa e Uk dopo la Brexit, che cosa ne sarà della transatlantica “special relationship”, il nodo Iran, lo spinoso caso del colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei che Trump non vuole far entrare nello sviluppo della rete 5G (a differenza di May, che terrà il punto), il clima

Era previsto anche un bilaterale privato tra il presidente americano e la premier britannica (cioè senza i rituali consiglieri) ma è stato annullato all’ultimo, anche se da Downing Street minimizzano.

Nel pomeriggio Trump dovrebbe incontrare anche Michael Govel, il ministro dell’Ambiente protagonista della campagna per la Brexit del 2016 e principale rivale di Boris Johnson per la successione a Theresa May alla guida dei Conservatori e del governo.

Trump Londra accordo commerciale | sindaco di Londra

Intanto, il sindaco di Londra, Khan, ha risposto al tycoon: “Trump è il simbolo dell’estrema destra nel mondo”. Mentre a Trafalgar Square sono attese 250mila persone per la manifestazione di protesta, tra loro anche il leader laburista Jeremy Corbyn.

“Io penso che in effetti, se guardiamo in giro per il mondo, ci sono molti leader i cui punti di vista io trovo ripugnanti – in Ungheria, in Italia, in Francia o qui da noi nel Regno Unito – i quali guardano a Donald Trump come al loro ‘poster boy’ “, ha spiegato Khan. Il sindaco ha poi invitato i manifestanti che oggi si raduneranno a Trafalgar Square a una “protesta pacifica, sicura e rispettosa della legge”.