Trump Londra May | Donald Trump incontra la premier dimissionaria Theresa May

Trump Londra May – Dopo l’incontro con la regina Elisabetta II, continua il viaggio di Donald Trump nel Regno Unito.

Oggi, martedì 4 giugno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontra la premier britannica dimissionaria Theresa May.

Il colloquio è in programma a Downing Street, residenza della prima ministra, le cui dimissioni saranno effettive a partire da venerdì 7 giugno.

Trump Londra May | Brexit

Al centro dell’incontro, tra i vari argomenti, anche la questione Brexit. Non è un mistero, infatti, che Trump giudichi fallimentare il modo in cui la May ha gestito le trattative con l’Unione Europea.

Molto atteso il regalo di May: una preziosa copia della Carta Transatlantica, custodita da Wiston Churchill nel suo studio fino al giorno della sua morte e che l’allora premier britannico, il 14 agosto 1941, aveva firmato con il presidente americano Falnklin Delano Roosevelet sulla nave da guerra al largo del Canada.

Questi sono i giorni dell’anniversario del D-Day, lo sbarco degli alleati in Normandia per contrastare i nazisti. È un simbolico monito di Theresa May prima di lasciare il suo incarico: la Carta Atlantica è un pilastro dell’Occidente post Seconda Guerra Mondiale, è il documento che ha posto le basi per l’Onu e della cooperazione mondiale.

Trump Londra May | I precedenti

Già nel 2018, quando la May si recò in visita a Washington, la premier britannica confidò ai giornalisti che Trump le consigliò di fare causa all’UE.

Successivamente, il presidente Usa rincarò la dose dichiarando: “Abbiamo diversi nemici. Ritengo che l’Unione Europea sia un nemico per quello che fa agli Usa nel commercio. Non lo penseresti dell’Ue, ma è un nemico”.

Trump Londra May | Farage

Un concetto ribadito anche alla vigilia del viaggio nel Regno Uniti in un’intervista al Sunday Times in cui l’inquilino ha anche dichiarato che vedrebbe bene Boris Johnson come premier e che affiderebbe le trattative con la UE a Nigel Farage.

L’inquilino della Casa Bianca, comunque, smania per vedere il Regno Unito fuori dall’UE al più presto per poter stringere così accordi commerciali subito dopo la Brexit.

Trump Londra May | Accordo commerciale

il presidente Usa ha confermato la volontà di chiudere un accordo il prima possibile con il seguente tweet:

“Un grande accordo commerciale è possibile una volta che la Gran Bretagna si libererà dalle catene. Abbiamo già cominciato a parlare”

Trump visita Londra | Regina Elisabetta

Ieri, lunedì 3 giugno, l’evento del giorno è stato la visita alla regina Elisabetta II.

È un presidente degli Stati Uniti in versione commesso viaggiatore, quello che è atterrato a Londra in visita ufficiale, un prologo – poco gradito a Sua Maestà la Regina Elisabetta e ai suoi sudditi –delle celebrazioni per il 70° anniversario dello Sbarco in Normandia.

In serata, Donald Trump e sua moglie Melania hanno incontrato il principe Carlo e la consorte Camilla in una cena, in programma nella residenza dell’ambasciatore Usa.

Il programma del tour nel Regno Unito, dal 3 al 5 giugno, prevede anche una tappa a Portsmouth, nel sud dell’Inghilterra, per una commemorazione nel 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia.