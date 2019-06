THE VOICE OF ITALY STREAMING FINALE – Questa sera, 4 giugno 2019, va in onda la finale di The Voice of Italy.

Il talent show è giunto alla conclusione e Simona Ventura, padrona di casa, vedrà uno dei quattro finalisti tornare a casa da vincitore.

Diablo, Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri e Miriam Ayaba sono i quattro finalisti di quest’edizione di The Voice. Ma chi tra questi quattro porterà la vittoria a casa?

La puntata di questa sera vedrà i quattro cantanti sfidarsi gli uni contro gli altri. Al vincitore spetterà un contratto discografico con l’Universal Music Italia e un posto sul palcoscenico dei Music Awards in programma il 5 giugno all’Arena di Verona (e trasmesso in prima serata su Rai 1).

Se volete seguire la puntata finale di The Voice, non resta che scoprire come e dove.

The Voice of Italy streaming finale | Dove vedere in tv

The Voice of Italy va in onda martedì sera, 4 giugno 2019, con l’ultima puntata di questa edizione condotta da Simona Ventura. Ma dove? La casa del programma è Rai 2, che trovate al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD.

Chi invece ha un abbonamento Sky, può seguire la finale di The Voice anche al tasto 102 del decoder.

The Voice of Italy streaming finale | Dove vedere in diretta streaming

Chi invece vuole seguire la finale in diretta streaming può farlo tramite tablet, pc e smartphone con RaiPlay. La piattaforma permette all’utente di usufruire in modo del tutto gratuito dei contenuti Rai.

Se questa sera avete da fare e non potete seguire in diretta l’ultima puntata di The Voice, potete recuperarla anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

The Voice of Italy va in onda martedì 4 giugno 2019 con l’ultima puntata, alle ore 21:20 su Rai 2. Chi vincerà quest’edizione di The Voice?